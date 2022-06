Anthony Fauci a fost testat pozitiv pentru COVID-19

Fauci, în vârstă de 81 de ani, are simptome uşoare şi a fost supus de două ori unui rapel, a precizat institutul într-un comunicat.

Institutul a declarat pentru CNN că acesta este tratat cu medicamentul antiviral Paxlovid.

Institutul Naţional de Alergii şi Boli Infecţioase a precizat că Fauci a aflat că a fost pozitiv la un test rapid antigen. Directorul va lucra de acasă şi va urma protocolul agenţiei, revenind în campusul National Institutes of Health doar după ce va fi testat negativ.

Fauci urma să vorbească joi în cadrul unei audieri a Comitetului pentru Sănătate, Educaţie, Muncă şi Pensii al Senatului cu privire la stadiul răspunsului federal la Covid-19 şi la planurile de gestionare a pandemiei. Agenţia a precizat că acesta va participa prin videoconferinţă.

Fauci nu a avut recent niciun contact apropiat cu Biden sau cu alţi oficiali de rang înalt, a precizat institutul.

De-a lungul pandemiei, el a îndemnat la prudenţă şi a dat el însuşi dovadă de prudenţă la evenimente publice. De exemplu, el a ales să nu participe la dineul anual al corespondenţilor de la Casa Albă din aprilie, după ce a luat în considerare riscul său individual.

"Fiecare dintre noi, în felul său personal, trebuie să facă o evaluare a riscului pe care este dispus să îl accepte în legătură cu infectarea", a declarat el pentru CNN.

"În general, riscul este scăzut, dar am făcut o evaluare personală. Am 81 de ani şi, dacă mă infectez, am un risc mult mai mare", a adăugat medicul.

Fauci a lucrat non-stop în timpul pandemiei. În luna mai, el a declarat că nu a avut nicio zi liberă de când Covid-19 a ajuns în SUA.

El este director al NIAID din 1984 şi a consiliat şapte preşedinţi.

Fauci se alătură unei liste din ce în ce mai mari de lideri ai administraţiei Biden care au avut Covid-19, printre care consilierul pe probleme de politică internă de la Casa Albă Susan Rice, procurorul general Merrick Garland, vicepreşedintele Kamala Harris şi secretarul pentru comerţ Gina Raimondo.