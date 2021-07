Un tanc al armatei ruse s-a răsturnat într-o curbă VIDEO

Incidentul a avut loc luni, 12 iulie, la Iujno-Sahalinsk, un oraş din sudul insulei, într-o curbă în care şoferul KamAZ-ului care tracta platforma cu un tanc a pierdut efectiv încărcătura, prost securizată, scrie Libertatea.

Tancul s-a prăbuşit cu turela în jos, făcând o gaură în asfalt. Autorităţile au anunţat că nu au existat victime şi că s-a deschis o anchetă.

La câteva minute după incident, mai mulţi martori au fotografiat şi filmat tancul, răsturnarea acestuia devenind virală pe internet.

T-80BV fallen from the trailer in Yuzhno-Sakhalinsk City, Sakhalin, Russia. pic.twitter.com/LP8wKPb1wQ