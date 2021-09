Separatişti catalani în misiune la Moscova. O poveste în care apar un cuplu de „americani” şi nepotul unui faimos spion din KGB

Separatiştii catalani care nu reuşiseră să obţină sprijin în SUA şi Europa, au găsit o uşă deschisă în Rusia.

Josep Lluis Alay a fost trimis la Moscova ca emisar al fostului preşedinte catalan Carles Puigdemont, unde s-a întâlnit cu ofiţeri din serviciile secrete ruse şi cu nepotul bine conectat al unui spion experimentat al KGB, printre alţii.

Alay s-a apărat spunând că deplasările la Moscova au fost benigne, doar întâlniri pentru discuţii cu oficiali străini şi jurnalişti, şi că acuzaţiile sunt „poveşti fantastice concepute de Madrid”.

Documentele confidenţiale au surprins însă faptul că Alay şi Puigdemont aveau în vedere în special Rusia. Deşi nu este clar dacă au fost antrenaţi fără să ştie într-un război hibrid dus de Rusia contra guvernelor occidentale, cert este că persoanele cu care s-au văzut la Moscova erau participanţi activi la el.

Nu este clar nici ce ajutor le-a fost oferit separatiştilor catalani. Deplasările la Moscova în 2019 au avut cel puţin un rezultat concret, şi anume apariţia rapidă a unui grup secret de protestatari, „Tsunami Democratic”, care avea să provoace tulburări destul de mari în Spania. Potrivit unui raport secret la Gărzii Civile din Spania consultat de The Times, Alay a participat la formarea grupului.

Alay şi acoliţi din cercul lui Puigdemont au stabilit legături cu ruşi conectaţi cu serviciile de spionaj şi contraspionaj ruse, după cum reiese din transcrieri ale mesajelor-text dintre ei.

„Mă gândesc mult la Rusia. Doar că în aceste zile totul este deosebit de complicat”, îi scria Alay lui Puigdemont pe 23 august, anul trecut.

Zvonurile privind implicarea rusă în situaţia politică din Catalonia au apărut după referendumul de independenţă organizat de guvernul lui Puigdemont, în octombrie 2017. Spania l-a declarat ilegal şi i-a închis pe liderii politici separatişti care au mai rămas în ţară. În urma unei anchete, autorităţile spaniole au conchis că agenţi aparţinând unei unităţi speciale (29155) a serviciilor ruse de spionaj, asociate cu tentative de puci şi asasinate în Europa, s-au aflat în Catalonia în perioada referendumului. Nu au fost furnizate dovezi că aceştia ar fi jucat un rol activ în el.

Pe de altă parte, liderii catalani ce susţin independenţa Cataloniei acuză autorităţile de la Madrid că se folosesc de spectrul interferenţei ruse pentru a păta mişcarea ce se naşte în rândul cetăţenilor. Referendumul a fost susţinut totuşi de o coaliţie fragilă de trei partide politice care s-au despărţit repede din cauza disputelor ideologice şi strategice. Puigdemont,un fost jurnalist, nu a dorit să negocieze cu Madridul.

Actualul guvern catalan condus de preşedintele Pere Aragones s-a distanţat de acţiunile lui Puigdemont, aflat în exil în Belgia, membru în Parlamentul European.

„Aceste deplasări la Moscova nu au fost întreprinse în numele guvernului catalan şi au avut loc fără ca Pere Aragones să fie informat. Aceşti indivizi nici măcar nu fac parte din partidul preşedintelui, care nu are cunoştinţă despre agendele altor părţi”, a lămurit Sergi Sabria, purtătorul de cuvânt al lui Aragones.

Raportul serviciilor de informaţii europene, de 10 pagini, a fost coroborat de dezvăluirile a doi oficiali spanioli, dosare de caz provenite din anchetele deschise de procurori din Madrid şi Barcelona, care însă nu au formulat acuzaţii, interviuri cu politicieni şi activişti pro-independenţă din Spania, dar şi cu oficiali de securitate din ţară şi străinătate.

Potrivit raportului serviciilor de informaţii datat iunie 2020, Alay şi Alexandr Dmitrenko, un om de afaceri rus, au încercat să obţină asistenţă tehnică şi financiară din partea Rusiei pentru a crea sectoare bancare, de telecomunicaţii şi energetice care să opereze separat de Spania. Cei doi, împreună cu avocatul lui Puigdemont, Gonzalo Boye, s-au consultat cu liderul unui sindicat violent rus de crimă organizată pentru a stabili un flux secret de bani prin care să-şi finanţeze activităţile.

Mesajele-text extrase din telefonul lui Alay, după ce a stat în arest în octombrie 2020, aruncă lumină asupra unor porţiuni ale raportului serviciilor de informaţii.

„Lucrăm pentru americani”, scria Alay, referindu-se la un serial american despre ofiţeri ruşi sub acoperire în SUA.

„Americanii”

Consilierul se referea la două contacte din Rusia, o echipă de agenţi ruşi soţ şi soţie, personajele reale ale serialului american.

În 2019, mişcarea de independenţă ce luase avânt în deceniul anterior, era descompusă , cu nouă lideri politici închişi şi alţii fugiţi din Spania.

„A fost o vreme când ei salutau prăbuşirea unei serii întregi de guverne din Europa, nici măcar nu-şi ascundeau bucuria. Vorbim mereu de standarde duble. Iată dovada”, comenta preşedintele rus Vladimir Putin situaţia politică din Spania.

În martie 2019, la doar câteva luni de la demararea proceselor liderilor catalani, Alay se duce la Moscova unde, însoţit de Dmitrenko, s-a întâlnit cu ofiţeri activi în cadrul serviciilor de spionaj străine. Printre ei s-a aflat şi Oleg V. Siromolotov, fostul director de contrainformaţii al Serviciilor Secrete Federale, agenţia de informaţii interne a Rusiei, în prezent ministru adjunct pentru contraterorism în cadrul Ministerului rus de Externe.

Alay nu recunoaşte aceste întrevederi, ci doar pe aceea cu Evgheni Primakov, nepotul unui spion celebru KGB, în vederea unui interviu cu Puigdemont pentru o emisiune de afaceri internaţionale moderată de rus la un post de televiziune al Kremlinului. Anul trecut, Primakov a fost numit de Putin la conducerea unei agenţii culturale despre care oficiali europeni cred că este un paravan pentru operaţiuni de spionaj.

„Veşti bune de la Moscova”, îi scrie Alay lui Puigdemont, informându-l de stabilirea întrevederii cu Primakov. Într-un alt schimb de mesaje, Dmitrenko îi scrie lui Alay că profilul înalt al lui Primakov „îl situează într-o poziţie foarte bună pentru a activa lucrurile între noi”.

Alay a confirmat că a avut întâlniri cu Andrei Bezrukov, un fost ofiţer decorat din serviciile de spionaj externe ale Rusiei. El şi soţia lui, Elena Vavilova, erau de peste un deceniu spioni sub acoperire în SUA unde operau cu numele de cod Donald Heathfield şi Tracey Foley.

Povestea muncii lor de spionaj, arestarea şi întoarcerea în Rusia ca urmare a unui schimb de spioni stă la baza serialului „Americanii”. Alay pare să fi devenit un apropiat al cuplului după ce a tradus în catalană romanul biografic al spioanei, numit „The Woman Who Can Keep Secrets” (Femeia care poate păstra secretele). Alay, el însuşi profesor şi scriitor, spune că a fost invitat să ţină prelegeri la universitatea din Moscova, unde predă în prezent Bezrukov.

Partenerului lui Alay, Dmitrenko, un om de afaceri rus în vârstă de 33 de ani, căsătorit cu o catalană, i-a fost refuzată aplicaţia pentru cetăţenie din cauza contactelor lui cu ruşii.

Potrivit deciziei Ministerului de Justiţie, acesta „primeşte misiuni” din partea serviciilor ruse de spionaj şi „lucrează diferite joburi” pentru lideri ai crimei organizate ruse.

Un tsunami politic

La doar câteva luni de deplasările lui Alay la Moscova, Catalonia a fost zguduită de proteste. Un grup numit „Tsunami Democratic„ a ocupat birourile unei bănci din Spania, a blocat o autostradă principală între Spania şi Franţa vreme de două zile şi a orchestrat preluarea aeroportului din Barcelona determinând anularea a peste 100 de zboruri.

Originea grupului rămâne în mare parte necunoscută. Într-un dosar secret al poliţiei apar însă informaţii cu privire la o întâlnire la Geneva între acest consilier şi alţi activişti pentru independenţă unde s-a pus la punct ieşirea la rampă a grupării.

La trei zile de la furtuna creată în Barcelona, doi ruşi au sosit în oraş: Serghei Sumin, prezentat în raportul de informaţii ca un colonel în Serviciul Federal de Protecţie Rusă, însărcinat cu securitatea lui Putin. Acesta nu are activităţi peste graniţe cunoscute. Celălalt este Artiom Lukoianov, fiul adoptat al unui consilier de la nivel înalt al lui Putin, cunoscut pentru implicarea în eforturile Rusiei de susţinere a separatiştilor din estul Ucrainei.

În raport se arată că Alay şi Dmitrenko s-au întâlnit cu cei doi şi au purtat discuţii strategice despre mişcarea de independenţă, care nu au fost însă detaliate. Alay a negat că întâlnirea a avut ca obiect acea grupare cu care a negat orice legătură, susţinând că a avut scopul de a-i întâmpina la cererea lui Dmitrenko. Între timp protestele s-au domolit, dar asociaţii lui Puigdemont au continuat să lucreze. Avocatul său a zburat la Moscova în februarie 2020 şi s-a întâlnit cu Vasili Khristoforov descris de agenţiile occidentale de aplicare a legii ca o figură importantă a crimei organizate din Rusia. Scopul lui Boye a fost să obţină sprijinul acestuia pentru deschiderea unui canal secret de finanţare a mişcării de independenţă. Boye a recunoscut într-un interviu că s-a văzut cu acest bărbat vânat de mai multe ţări pentru suspiciune de infracţiuni financiare, însă doar în calitate de avocat.