Ruşii au luat poziţii de atac. Pot invada Ucraina în orice moment VIDEO

Unele unităţi ruseşti şi-au părăsit zonele de adunare – formaţiunile bară la bară de protecţie văzute în fotografiile din satelit – şi încep să se deplaseze în „poziţii de atac”, potrivit oficialului citat de Această mişcare marchează o schimbare faţă de duminică, când unele dintre unităţi părăsiseră zonele de adunare, dar nu luaseră încă ceea ce ar putea fi privit drept poziţii de atac, notează CBSnews.

SUA cred că Rusia va ataca Ucraina până la sfârşitul săptămânii, deşi nu este încă sigur ce formă va lua aces atac, a spus oficialul.

Odată ce atacul rusesc începe, informatiile sua SUA despre ceea ce se întâmplă vor scădea dramatic. Americanii nu vor avea trupe la sol şi nici avioane de recunoaştere în aer, iar atacurile cibernetice ruseşti şi războiul electronic vor bruia comunicaţiile.

Oficialii americani spun că Rusia are acum 80% din forţele de care va avea nevoie pentru a lansa o invazie la scară largă, iar restul sunt pe drum. Peste 100.000 de soldaţi ruşi sunt adunaţi de-a lungul graniţelor Ucrainei - la est, în Rusia, şi la nord, în Belarus.

Preşedintele rus Vladimir Putin şi înalţi oficiali ruşi neagă de luni de zile că Moscova se pregăteşte să organizeze o invazie a Ucrainei. Totuşi, videoclipurile postate pe reţeaua socială TikTok şi pe alte platforme sociale dezvăluie o altă realitate, după cum notează ziarul american Washington Post.

În ultimele zile, aceste videoclipuri au început să-i îngrijoreze pe analiştii militari. Scenele, spun aceştia, par să indice că acumularea trupelor ruse la frontiera cu ţara vecină ar putea intra în faza finală înainte de o invazie.

Pe TikTok au apărut videoclipuri cu vehicule blindate ruseşti de luptă care circulă pe drumuri. În general, tancurile şi alte vehicule blindate sunt transportate pe distanţe lungi cu trenul şi apoi pe distanţe mai scurte cu camionul sau cu o platformă.

În teritoriile ruseşti şi bieloruse din apropierea graniţei cu Ucraina, martorii oculari au încărcat sute de videoclipuri care arată armament rusesc sofisticat şi vehicule militare care trec în viteză pe căi ferate, autostrăzi şi drumuri locale spre poziţii din apropierea Ucrainei.

Looks like 1st Tank Army in Seretino, Belgorod Oblast. MSTA-S, Borisoglebsk-2, and more. pic.twitter.com/DERomxBpgk