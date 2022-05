Propaganda de la televiziunile ruseşti n-are limite. Se discută despre atacarea SUA cu arme nucleare şi despre nevoia de a ucide două milioane de ucraineni

„Vă voi spune cu competenţă că, pentru a distruge coasta de est a Statelor Unite, sunt necesare două rachete Sarmat (n.r. cunoscute şi sub denumirea de Satan 2), şi două pentru coasta de vest. Patru rachete şi nu va mai rămâne nimic. Ei (experţii în arme nucleare) cred că ciuperca [nucleară] va fi mai înaltă decât un zgârie-nori, acea ciupercă va fi vizibilă din Mexic”, susţine Alexei Juravliov, acuzând apoi Statele Unite că „încearcă să ridice mizele”.

„Noi doar le explicăm că socotelile lor sunt pe lângă, uite aşa trebuie să calculaţi, nu vă amăgiţi. Ceea ce trebuie spus este că nu va mai rămâne nimic, nimeni nu îşi face iluzii cu privire la asta, că toate vor fi bine în cazul unui război nuclear, dar calculaţi corect”, susţine acesta, potrivit hotnews.ro.

Alexei Juravliov citează apoi un sondaj de opinie prezentat în Rusia care afirmă că 40% din ucraineni sunt împotriva înlăturării monumentelor dedicate victoriei în al Doilea Război Mondial.

„36% sunt neutri. Sunt neutri doar fiindcă le este frică, trei sferturi din ucraineni sunt împotriva înlăturării monumentelor. Doar 19% sunt pentru acest lucru. Dacă le reinstalăm creierul corect, încă 12-15% vor crede că nu trebuie făcut acest lucru. Aşadar, doar maxim 5% sunt incurabili. Spus mai simplu, două milioane de persoane care sunt pregătite să recreeze [Waffen] SS-ul, [Batalionul] Azov sunt fascişti SS, forţele armate ale Ucrainei sunt Wehrmacht-ul, se vede clar. Acele două milioane de persoane ar fi trebuit fie să părăsească Ucraina, fie să fie denazificaţi, adică distruşi”, susţine parlamentarul rus.

On Russian state TV, they discuss not only what it would take to destroy the United States, but also how many Ukrainians have to be massacred. One lawmaker came up with a figure: 2 million. No one in the studio blinked or objected—including the host, who is himself a Duma member. pic.twitter.com/dqywGStxax