Mâna dreaptă a lui Ramzan Kadîrov a spus că soldaţii ceceni din Ucraina sunt „armata lui Iisus”, el fiind musulman

Un clip cu remarcile liderului cecen a fost distribuit pe Twitter, duminică, de Julia Davis, editorialist pentru The Daily Beast şi creatorul Russian Media Monitor, potrivit Libertatea.ro.

Acesta l-a lăudat pe Putin pentru că s-a ridicat împotriva Occidentului şi a NATO, pe care le descrie ca fiind diabolice. El l-a lăudat pe preşedintele rus pentru că a împiedicat progresul drepturilor LGBTQ în Rusia, susţinând că lupta din Ucraina e un război împotriva acestei comunităţi.

„Acesta este un război sfânt despre care au vorbit sfinţii şi bătrânii noştri”, a afirmat Alaudinov, care a continuat spunând că îl laudă pe Dumnezeu pentru că trăieşte în Rusia şi că ţara este condusă de Putin, care urmează valorile „Celui Prea Înalt”.

„Este omul care a refuzat să accepte aşa-zisele valori europene. În realitate, acestea sunt valori sataniste care sunt impuse lumii întregi. Nu suntem sub steagurile LGBT şi atâta timp cât el este în viaţă, nu vom fi sub acele steaguri”, a adăugat comandantul cecen.

El a numit, de asemenea, democraţia americană „principalul duşman al omenirii” şi a spus că SUA, Europa şi NATO poartă în ele „tot ce este satanic” şi că sunt „armata anti-Hristos”.

Comandantul cecen a descris forţele sale care luptă cu Rusia împotriva Ucrainei şi pe care le comandă direct drept „armata lui Iisus”. El l-a lăudat pe Putin pentru că a făcut „ceea ce ar fi trebuit să facă ţările islamice” luptând împotriva SUA şi NATO.

Meanwhile on Russian state TV: Apti Alaudinov, the commander of Ramzan Kadyrov's Chechen detachment "Akhmat," tells state TV host Olga Skabeeva that Russian forces in Ukraine are fighting "holy war" against the LGBT & the Antichrist. He hopes Russia will soon face off with NATO. pic.twitter.com/WuxDMjax9N