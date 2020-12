Investigaţie. Navalnîi, otrăvit de o celulă de agenţi FSB experţi în armament chimic. Cum comentează opozantul rus VIDEO

Cazul Navalnîi atinge tot mai mult FSB, agenţia de spionaj condusă de Vladimir Putin înainte de a deveni premier, apoi preşedinte al Rusiei. Ceea ce era o suspiciune până acum se transformă într-o acuzaţie gravă, şi anume că FSB nu este străin de otrăvirea lui Aleksei Navalnîi cu Noviciok, gamă de otrăvuri indexată ca armament chimic şi interzisă de organizaţia internaţională de resort.

Urmărit în 37 de călătorii

Potrivit unei ample investigaţii jurnalistice realizate de site-ul britanic Bellingcat, specializat în spionaj, portalul rus The Insider, publicaţia germană Der Spiegel şi postul american de televiziune CNN, călătoriile lui Navalnîi erau sub radarul FSB încă din 2017, anul când opozantul şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale din martie 2018 din Rusia. De fapt, în acel an Navalnîi a fost vizat de un atac cu un amestec de substanţe chimice în urma căruia şi-a pierdut 80% din vedere la ochiul drept.

Plecând de la diverse surse, cum ar fi informaţii despre zboruri şi date de geolocalizare, Bellingcat deconspiră trei dintre agenţii FSB care l-au urmărit pe Aleksei Navalnîi, dezvăluindu-le numele şi pozele. Aceştia sunt Aleksei Aleksandrov (39 de ani), Ivan Osipov (44 de ani) - ambii medici - şi Vladimir Paniaev (40 de ani).

Agenţii FSB implicaţi în otrăvirea lui Navalnîi. De la stânga la dreapta - Aleksei Aleksandrov, Ivan Osipov şi Vladimir Paniaev FOTO Bellingcat

Conform sursei citate, cei trei au fost pe urmele lui Navalnîi în 37 de călătorii. Ei se aflau în apropiere de principalul opozant al lui Putin şi atunci când acesta s-a simţit rău şi a intrat în comă, pe 20 august, la bordul unui avion cu care se întorcea de la Tomsk la Moscova. „Dată fiind această serie de coincidenţe neverosimile, statului rus îi revine să-şi dovedească nevinovăţia”, notează Bellingcat.

Internat de urgenţă la Omsk, Aleksei Navalnîi a fost evacuat două zile mai târziu la Berlin, în Germania, la insistenţele familiei sale. A stat aproape trei săptămâni în comă şi a fost externat la 22 septembrie.

Potrivit primelor elemente intrate în posesia Germaniei, opozantul ar fi fost otrăvit în camera sa de hotel de la Tomsk. Ori urme ale unei substanţe de tip Noviciok au fost găsite pe sticle de apă oferite la hotel şi descoperite de către apropiaţi de-ai săi.

Pe 2 septembrie, Guvernul german a anunţat că are „dovezi clare” că Navalnîi a fost otrăvit cu Noviciok, informaţie confirmată de laboratoare din Franţa şi Suedia. „Guvernul rus trebuie de urgenţă să explice ce s-a întâmplat”, a declarat atunci un purtător de cuvânt al cancelarului Angela Merkel.

Navalnîi consideră cazul său rezolvat

După publicarea investigaţiei jurnalistice, Aleksei Navalnîi a apreciat că faptele sunt de-acum stabilite în privinţa otrăvirii sale. „Ştiu cine a vrut să mă omoare. Ştiu unde locuiesc ei. Ştiu unde muncesc. Le cunosc identităţile reale. Le cunosc identităţile false. Am fotografiile lor”, a declarat opozantul rus într-o înregistrare video în care ţine în mână fotografii ale bărbaţilor menţionaţi în anchetă.

„Este vorba despre un grup secret de asasini FSB din care fac parte medici şi chimişti”, adaugă el.

Kremlinul nu vrea o anchetă

Presat să deschidă o anchetă şi să explice cazul Navalnîi, Kremlinul refuză şi încearcă să deturneze atenţia prin insinuarea unei înscenări. De altfel, joia trecută, cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, Vladimir Putin a avut un comentariu cinic pe acest subiect. „Dacă o persoană a fost foarte aproape de moarte, asta nu înseamnă că trebuie deschisă de fiecare dată o anchetă penală”, a declarat preşedintele rus într-o reuniune a Consiliului Consultativ pentru Drepturile Omului de pe lângă Kremlin.