Cum se apără un guvernator din Siberia în faţa unor cetăţeni furioşi ce i-au cerut socoteală: „De ce i-ai trimis în Ucraina să fie carne de tun? VIDEO

Înregistrarea cu dialogul dintre un grup de cetăţeni din oraşul siberian Novokuzneţk, regiunea Kemerovo şi guvernatorul regional Serghei Ţiviliov a fost publicată prima dată de Radio Europa Liberă (RFE) şi este făcută de un amator, fiind difuzată pe 5 martie.

„Nu ştiau care este obiectivul lor acolo...Au fost trimişi să fie carne de tun”, acuză o femeie referindu-se la faptul că soldaţii ştiau că merg în Belarus pentru exerciţii militare.

Potrivit RFE cetăţenii l-au confruntat pe guvernator într-o sală de antrenament pentru unităţile de poliţie anti-revoltă locale. O parte din ofiţerii acestor unităţi au fost ucişi sau capturaţi de armata ucraineană.

Cel puţin doi prizonieri de război ruşi în Ucraina s-au identificat în clipurile publicate de armata ucraineană drept ofiţeri ai OMON Novokuzneţk. Unul dintre ei a mărturisit că lui şi colegilor săi de luptă li s-a comunicat la începutul lunii februarie că merg la antrenamente şi au ajuns în Belarus înainte de a afla că vor invada Ucraina.

Relatarea sa corespunde celei oferite Serviciului Rus al RFE/RL de prietenul unui alt ofiţer OMON din Novokuzneţk, despre care nu se mai ştie nimic.

„Au spus tuturor că sunt trimişi la un exerciţiu de antrenament în Belarus”, a spus prietenul sub rezerva anonimatului, invocând temeri că va fi acuzat de trădare. "Ultima dată când am vorbit cu el a fost în ajunul invaziei. Mi-a trimis un videoclip în care spunea că i-au forţat să dea jos plăcuţele vehiculelor şi să predea telefoanele. A fost ultima oară când am vorbit cu el."