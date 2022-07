Companiile informatice din Rusia fac eforturi să înlocuiască Google Play

„L-am auzit pe Mishustin şi am reuşit”, a declarat Zikov, director de proiecte al firmei IT Digital Platforms, creatorul NashStore, prezentată ca alternativă la Google Play. Firma sa a lucrat în parteneriat cu statul.





Experţii sunt sceptici că Rusia ar dispune de suficient know-how astfel încât să producă alternative digitale viabile pe termen lung sau un „internet suveran” care să funcţioneze de sine stătător.





Rusia a căutat să înlocuiască marile platforme video sau reţele sociale globale şi astfel au apărut RuTube, Tamtam (versiunea rusă a Telegram), respectiv Rossgram (versiunea rusă a Instagram) – niciuna nu funcţionează fără probleme.





Alphabet, compania care deţine Google Play, a suspendat toate serviciile plătite pe platformă în Rusia şi companiile sancţionate din Rusia nu au acces la aplicaţie.





Premierul rus a ordonat Ministerului Dezvoltării Digitale, Comunicaţiilor şi Mass-media din Rusia să creeze un echivalent propriu al Google Play până la 1 iunie.





NashStore („Magazinul nostru”) a fost lansat pe 9 mai, când se sărbătoreşte Ziua Victoriei URSS împotriva Germaniei naziste.





„Scopul nostru este să construim un magazin de aplicaţii multifuncţional şi convenabil. Suntem la început. Dar puteţi vedea deja că platforma noastră este concepută să fie mai modernă decât Google Play”, a dezvăluit Zikov pentru The Moscow Times.





Mai multe companii ruseşti sprijinite de stat concurează pentru a înlocui Google Play.

Un magazin de aplicaţii numit RuMarket e disponibil din aprilie, iar în mai gigantul rus de internet VK a lansat RuStore, în cadrul unei colaborări cu Sberbank, firma de securitate cibernetică Kaspersky Lab şi gigantul tehnologic Yandex.

Având în vedere implicarea marilor companii ruseşti, RuStore pare să fi fost ales de guvern ca alternativă oficială rusă la Google Play.

Zykov a spus că Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicaţiilor şi Mass-media a renunţat la NashStore în favoarea rivalului său VK fără niciun avertisment.

„Este o poveste neplăcută, nu înţeleg de ce au făcut-o”, a spus el.

La începutul acestei luni, guvernul a introdus o legislaţie prin care va impune crearea unui magazin de aplicaţii rusesc care să fie instalat obligatoriu pe toate smartphone-urile şi alte dispozitive electronice.

Propusă ca un amendament la un nou proiect de lege privind protecţia datelor, va fi probabil adoptată în următoarele săptămâni.





Totuşi este puţin probabil ca aceste produse alternative să ajungă rapid pe piaţă.

Rossgram a fost fondat după ce cenzorul mass-media din Rusia, Roskomnadzor, a blocat accesul la reţeaua Meta în martie – dar aplicaţia nu a fost lansată.

RuStore rămâne în testare beta şi nu este de aşteptat să fie lansat până la sfârşitul anului, potrivit şefului VK Vladimir Kiriyenko.





În ziua lansării NashStore, utilizatorilor li s-a spus să descarce aplicaţia prin Yandex Disk, o platformă de partajare cloud, doar că dezvoltatorii nu achiziţionaseră un cont de afaceri de la Yandex - ceea ce a însemnat că descărcările au fost limitate la 1.000 şi sute de potenţiali clienţi nu au putut accesa programul informatic.





App Store de la Apple are 4 milioane de aplicaţii, iar Google Play are 2,5 milioane. În schimb, numărul de aplicaţii de pe NashStore este în jur de 1.000. RuStore are şi mai puţine.





RuStore şi NashStore oferă doar un număr mic de aplicaţii străine şi nu există nicio modalitate de a descărca reţele sociale precum Twitter, Instagram şi Facebook, care sunt considerate extremiste în Rusia. Selecţia limitată de aplicaţii străine de pe NashStore include aplicaţia Likee din Singapore şi Folder Player produs în SUA.

„Problemele pentru dezvoltatorii străini sunt puţin mai profunde, deoarece trebuie să se înregistreze în Rusia şi să facă o serie de alte lucruri”, a spus Zykov, referindu-se la cerinţele legale de stocare a datelor utilizatorilor pe serverele din Rusia.

Mai mult, alternative precum NashStore sunt disponibile numai pe dispozitivele Android, deoarece este mult prea dificil de încărcat software neautorizat de Apple pe iPhone. NashStore a cerut parlamentului rus în aprilie să facă presiuni asupra Apple să permită astfel de încărcări pe smartphone-urile lor, dar nu a fost adoptată nicio legislaţie.





Cel mai recent sistem de operare Android 13 de la Google , care urmează să fie lansat în această vară, este aşteptat să respingă software-ul neautorizat.

De fapt, pentru a funcţiona corect, spune expertul Klimarev, firmele din Rusia ar putea considera necesar să producă fiecare componentă a infrastructurii sale digitale în mod independent, de la microcipuri la sisteme de operare.

„Pentru a recrea Google Play, ai nevoie de o integrare cu sistemul de operare Android”, a spus el. „Orice altceva ar fi o imitaţie jalnică.”