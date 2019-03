VIDEO Un bărbat a supravieţuit mai multe ore în apele unui golf, după ce şi-a transformat blugii într-un dispozitiv de plutire

„Fără blugi, nu mai eram aici astăzi-chiar au fost lucrul care m-a salvat,” le-a spus Murke jurnaliştilor.

Bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost găsit de către salvatori la trei ore după ce fusese doborât în apă de către un iaht de 12 metri, pe care îl conducea cu fratele său în Golful Tolaga din Noua Zeelandă.

Fraţii Murke primiseră o comandă de a livra iahtul, Wahoo, din Auckland în Brazilia, potrivit publicaţiei New Zealand Herald.

Însă verga principală a vasului s-a desprins şi braţul l-a lovit pe Murke, împingându-l peste bord.

„Pluteam în apă, nu aveam niciun fel de vestă de salvare. Doar tricoul, blugii şi atât,” a spus el. „Fratele meu a pornit imediat spre mine, dar valul era de vreo trei metri. Mi-a aruncat o vestă de salvare cu o funie. N-am putut ajunge la ea, era deja prea departe. Atunci cred că motorul a explodat.”

Situaţia începea să devină disperată pentru Murke, dar din fericire, bărbatul şi-a amintit de o tehnică pe care a văzut-o la puşcaşii marini americani.

„Am văzut-o acum mulţi ani şi mereu am zis că dacă vreodată voi cădea peste bord fără o vestă de salvare, voi face acest lucru,” a spus el.

„Am tras aer adânc în piept, mi-am scos blugii, am înnodat cele două părţi şi i-am umflat, i-am tras deasupra apei şi am introdus aer şi i-am împins apoi sub apă-într-un fel am improvizat o vestă de salvare.”

După aproape patru ore, Murke a fost văzut de către un elicopter de salvare şi corvoada sa a luat sfârşit.

