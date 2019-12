Reluarea unei legături istorice: Rusia îşi trimite mercenarii în Mali, unde armata română este prezentă într-o misiune ONU

Informaţia legată de prezenţa unor mercenari Wagner la Bamako vine la câteva luni de la semnarea unui acord de cooperare militară între ministrul malian al Apărării, generalul Ibrahim Dahirou Dembélé, şi omologul său rus, Serghei Şoigu.

Moscova neagă că are vreo legătură cu Wagner, o societate înregistrată în Argentina sub numele unui fost membru al forţelor speciale din GRU, spionajul militar rus. Totuşi, Wagner este prezentă oriunde Moscova are vreun interes, începând din estul Ucrainei, continuând în Siria şi mai recent în Venezuela şi Africa.

În Mali, o ţară măcinată de război şi băntuită de fundamentalişti islamişti, mercenarii Wagner au oficial statut de consultanţi militari responsabili de instruire şi mentenanţă, scrie AFP, citând două surse apropiate dosarului. Potrivit uneia dintre ele, decizia finală privind trimiterea unor oameni ai Moscovei la Bamako a fost luată la summitul Rusia-Africa, desfăşurat la Soci la sfârşitul lui octombrie.

Înainte de trimiterea grupului Wagner, Rusia a donat Mali două elicoptere de atac MI-35. Mai mult, intenţionează să-i vândă alte două aparate de zbor de acest tip.

În Mali, Rusia nu soseşte pe un teren necunoscut, notează AFP. În perioada Războiului Rece, Moscova întreţinea legături strânse cu Bamako, care şi-a îndreptat atenţia către „lagărul socialist“ după obţinerea independenţei faţă de Franţa, în 1960.

Mali se confruntă de câţiva ani încoace cu un război care pare fără sfârşit. În zonă se bat diverse facţiuni rebele, dar îşi fac de cap şi grupări afiliate unor organizaţii fundamentalist-teroriste precum al-Qaeda, Boko Haram şi Statul Islamic. Cu toate că ONU s-a implicat masiv în zonă, cu aproximativ 14.000 de militari, lucrurile par a fi scăpate de sub control. La începutul acestui an, 191 militari ONU au fost ucişi într-un atac al islamistilor radicali. România a trimis 120 de militari în Mali, pentru operaţiuni de evacuare militară, transport de trupe şi echipamente şi de asigurare a suportului logistic necesar personalului ONU dislocat în această ţară.

Franţa desfăşoară în zonă operaţiunea antiteroristă Barkhane, cu un contingent de 4.500 de militari.

Întrebat despre extinderea prezenţei Wagner în Mali, un militar francez de rang înalt se arată sceptic: „Suspectăm că ruşii vor încuraja sentimentul anti-francez“.

De fapt, pe scena politică din Mali, unele facţiuni de opoziţie militează împotriva fostei puteri coloniale şi pentru o apropiere de Moscova. Activismul prorus se manifestă mai ales pe „Grupul patrioţilor din Mali“, o organizaţie a cărei pagină de Facebook afişează o fotografie a preşedintelui rus Vladimir Putin.

Şi ministrul francez al Apărării, Florence Parly, vede cu suspiciune prezenţa rusească într-un teren sensibil pentru Paris. „Franţa este pregătită să colaboreze cu toţi cei care doresc să continue la emergenţa păcii şi securităţii. Evident, trebuie ca acest angajament să fie de bună-credinţă“, a declarat ea în noiembrie.

Wagner nu este singura companie de mercenari aflată la dispoziţia Moscovei. Vega, Shield şi Patriot sunt alte trei companii în plină ascensiune.