Protestele continuă în Iran: oamenii cer demisii. „Inamicul nostru este chiar aici“

“Ne mint că inamicul nostru este America, inamicul nostru este chiar aici”, a scandat un grup de protestatari strâns în faţa unei universităţi din Teheran.

Numeroşi iranieni au manifestat şi în faţa altei universităţi din Teheran, dar şi în alte oraşe.

Proteste au avut loc şi sâmbătă, când forţele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene. Mulţi manifestanţi au scandat atunci: “Moarte dictatorului”, furia lor fiind îndreptată către ayatollahul Ali Khamenei.

“Cere iertare şi demisionează”, a titrat duminică Etemad, precizând că oamenii cer ca vinovaţii în cazul avionului doborât să demisioneze.

În timpul protestelor de sâmbătă, ambasadorul britanic Rob Macaire a fost arestat şi reţinut timp de trei ore. Acest lucru a fost catalogat de Marea Britanie „o încălcare flagrantă a legii internaţionale”. Macaire participa la un priveghi care s-a transformat în protest. A plecat spre ambasadă, însă a fost reţinut după ce s-a oprit la o frizerie.

Duminică, Ministerul Iranian de Externe a anunţat că l-a convocat pe Macaire pentru a i se plânge cu privire la prezenţa sa la “un protest ilegal” la Teheran.

Today again protests erupt against the Revolutionary Guards in Tehran and other cities due to authorities' incompetence and negligence after the recent plane shot down that killed more than 176 people.



Now people are chanting against #Soleimani and the supreme leader Khamenei. pic.twitter.com/CoMDvIT3WK