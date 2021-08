Pentagon: Credem că a fost o singură explozie. Peste 170 de morţi, între care şi cetăţeni britanici

Acesta a dezvăluit că a avut loc o singură explozie în apropiere de poarta Abbey a aeroportului din Kabul, nu şi cea de lângă hotelul Baron unde se procesau evacuările de către armata britanică.

„Pot confirma că nu credem că a existat o a doua explozie la sau lângă hotelul Baron. Credem că a fost un singur atacator sinucigaş”, a informat generalul american William Taylor

Un oficial din cadrul Ministerului afgan al Sănătăţii a anunţat că bilanţul atacului terorist de joi a depăşit 170 de morţi şi sunt peste 200 de răniţi. Cel puţin 90 de victime sunt printre civilii afgani.

Comandamentul Central al SUA a transmis că sunt 13 morţi în rândul forţelor americane şi 18 de răniţi.

Ministrul de externe britanic Dominic Raab a declarat că printre victime se află doi cetăţeni britanici şi copilul unui alt cetăţean britanic.

Pentagonul a anunţat că sosesc în contunuare informaţii „credibile” despre alte ameninţări teroriste şi că acestea sunt monitorizate în timp real.

„Credem că există încă ameninţări credibile. De fapt, aş spune ameninţări specifice şi credibile şi vrem să ne asigurăm că suntem pregătiţi pentru acestea ", a declarat vineri secretarul de presă al Pentagonului, John Kirby, vorbind despre eforturile de consolidare a protecţiei, inclusiv extinderea perimetrului din jurul aeroportului din Kabul şi închiderea drumurilor.

„A fost ca şi când cineva mi-ar fi tras pământul de sub picioare. Pentru un moment am crezut că mi s-au spart timpanele şi mi-am pierdut simţul auzului”, a povestit un fost angajat al unui grup internaţional de dezvoltare aflat în Afganistan cu o viză americană.







Bărbatul stătea la coadă în apropierea porţii Abbey când a simţit o explozie puternică.





„Am văzut trupuri şi bucăţi de trupuri zburând în aer ca o tornadă care ia pungi de plastic în aer. Am văzut bătrâni şi bărbaţi răniţi, femei şi copii împrăştiaţi în locul exploziei. Nu este posibil să vezi Ziua de apoi în viaţa aceasta însă eu am văzut-o astăzi, am văzut-o cu ochii mei.





Corpurile morţilor şi răniţii zăceau în mijlocul drumului şi în canalul de scurgere. Puţina apă care se scurgea în el s-a înroşit de la sânge”, a relatat bărbatul.