Nouă morţi şi sute de persoane date dispărute în Brazilia, în urma ruperii unui baraj al gigantului minier Vale

”Avem nouă persoane decedate. Datele noastre ne arată că sunt aproximativ 300 de dispăruţi”, a declarat o purtătoare de cuvânt a pompierilor.



”Poliţia, pompierii şi militarii au făcut totul pentru a încerca să salveze eventuali supravieţuitori, însă noi ştim că începând de-acum şansele sunt minime şi că vom găsi probabil doar corpuri”, a declarat anterior pentru presă Romeu Zema, guvernatorul statului Minas Gerais, unde o tragedie similară s-a soldat în 2015 cu 19 morţi.



Un prim bilanţ al pompierilor anunţa 200 de dispăruţi, iar altul, al autorităţilor, 150 de dispăruţi.



Aurtorităţile locale au precizat că alte 270 de persoane, care se aflau în incinta instalaţiei Vale, au fost găsite în viaţă.



Ruperea unui baraj al complexului minier Córrego do Feijão, care are în total trei baraje, a avut loc vineri după-amiaza, la Brumadinho, o comună cu aproximativ 39.000 de locuitori, situată la 60 de kilometri sud-vest de Belo Horizonte, capitala Minas Gerais..



O adevărată maree de noroi de culoarea maron, cu reflecţii gri, acoperea suprafeţe imense de vegetaţie, iar numeroase case au fost distruse, a constatat un fotograf AFP care a survolat zona.



”Majoritatea persoanelor afectate sunt angajaţi de-ai noştri”, a declarat CEO-ul Vale, Fabio Schvartsman, într-o conferinţă de presă.



”Nu cunoaştem încă numărul victimelor, însă ştim că va fi mare”, a adăugat el. El a precizat că o cantină a fost acoperită de noroi la ora mesei.



”Tragedia de mediu ar trebui să fie mai mică decât cea din 2015, însă tragedia umană mult mai importantă”, a conchis conducătorul, a cărui întreprindere a fost implicată şi în drama care a avut loc în urmă cu trei ani şi două luni.



Acţiunile Vale s-au depreciat cu peste 8% la închiderea Bursei de la New York, după ce s-au depreciat oniţial cu 11%, la anunţarea acestei noi tragedii.



Site-ul de ştiri G1 a scris că Justiţia din Minas Gerais a ordonat blocarea unor conturi bancare în care se află în total suma de un miliard de pesos (223 de milioane de euro), în vederea unei eventuale indemnizări a victimelor.



BOLSANORO, LA FAŢA LOCULUI SÂMBĂTĂ



La Brumadinho, numeroase rude îngrijorate ale salariaţilor minei aşteptau veşti şi nu-şi ascundeau revolta faţă de puţinele informaţii obţinute de la autorităţi.



”Nu vor să spună nimic! Sunt fiii noştri, soţii noştri şi nimeni nu spune nimic. Nepotul meu de cinci ani m-a întrebat dacă tatăl său a murit. Ce am să-i spun?”, a declarat pentru AFP Olivia Rios.



Potrivit Guvernului Minas Gerais, aproximativ 100 de pompieri au fost mobilizaţi, iar câteva zeci de elicoptere au fost folosite în operaţiuni de salvare. Unul dintre ele apare într-i înregistrare video în timp ce ridică o femeie care pare rănită, în timp ce două persoane erau în noroi până la brâu.



Preşedintele Jair Bolsonaro a anunţat că se duce la Minas Gerais sâmbătă, pentru a survola zona dezastrului.



”Vom constata pagubele, pentru a lua toate măsurile necesare pentru a atenua suferinţa familiilor posibilelor victime şi problemele de mediu”, a declarat şeful statului într-o conferinţă de presă la Brasilia.



MUZEUL DE LA INHOTIM, EVACUAT



Situl Inhotim - cel mai mare muzeu în aer liber din lume de artă contemporană -, situat la aproximativ 15 kilometri de baraj, a fost evacuată ”ca măsură de precauţie”. Acest important loc turistic brazilian este vizitat de aproximativ 35.000 de vizitatori pe lună.



În noiembrie 2015, ruperea Barajului de la Samarco, o coproprietate a Vale şi grupului anglo-australian BHP, s-a soldat cu 19 morţi şi a provocat o dramă ecologică fără precedent în Brazilia, în apropiere de Mariana, la aproximativ 150 de kilometri de Belo Horizonte.



”Este incredibil că la trei ani şi două luni după Mariana alt accident, cu aceleaşi caracteristici, are loc în aceeaşi regiune”, denunţă Greenpeace într-un comunicat.



La acea vreme, sute de kilometri pătraţi au fost acoperiţi de un adevărat tsunami de noroi, care a traversat două state braziliene şi s-a extins pe 650 de kilometri, până la Oceanul Atlantic, prin albia fluviului Rio Doce, unul dintre cele mai importante în Brazilia.



