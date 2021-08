Mesajul unui cunoscut scriitor afgan: „Nu întoarceţi spatele refugiaţilor. Le cer oamenilor să nu abandoneze poporul afgan după ce reflectoarele nu vor mai fi asupra sa”

Cărţile lui Hosseini le arată cititorilor din întreaga lume o altă latură a Afganistanului, dincolo de război şi teroare. Best-sellerul “The Kite Runner” (Vânătorii de zmeie) a fost publicat în 2003, la doi ani după atacurile din 11 septembrie 2001 şi după ce SUA au decis o ripostă în Afganistan asupra talibanilor. Milioane de cititori au fost captivaţi de povestea lui Amir şi Hassan, doi băieţi sin segmente opuse ale societăţii, ale cărei vieţi capătă traiectorii foarte diferite după invazia sovietică. Şi următoarele două romane ale lui Hosseini, “Splendida cetate a celor o mie de sori” şi “Şi munţii au ecou”, au subiecte legate de Afganistan şi au avut un succes similar cu primul, notează news.ro.

Pentru Hosseini, a fost tulburător să vadă situaţia din ultima perioadă din Afganistan, ţara sa de origine, scrie cnn.com. Scriitorul este îngrijorat pentru prietenii săi şi rudele care sunt încă în Afganistan, oamenii pe care i-a întâlnit atunci când a făcut deplasări în ţara pe care a părăsit-o în urmă cu câteva decenii, pentru cei care i-au ajutat pe refugiaţi şi activiştii care au pledat pentru drepturile omului.

CNN cum s-a simţit când a văzut oraşul său natal, Kabul, ajungând din nou în mâinile talibanilor, scriitorul a răspuns: "Este tulburător. M-am trezit într-o zi, am deschis telefonul şi am văzut că a căzut Kabulul. Am fost în Afganistan de câteva ori după 11 septembrie şi invadarea Afganistanului de către americani şi este absolut tulburător. Am o legătură emoţională foarte puternică cu ţara, cu oraşul, cu oamenii de acolo. Este dureros să văd steagul talibanilor deasupra acelui oraş". Întrebat în interviul acordat

Khaled Hosseini îşi aminteşte că atunci când era copil la Kabul femeile fumau în public, purtau fuste scurte, conduceau maşini şi aveau meserii de genul avocat, medic... “Era o societate foarte diferită. Kabul era un oraş înfloritor şi destul de liberal având în vedere standardele unei ţări conservator-religioasă. Sunt recunoscător că am trăit în Afganistan în acea perioadă. Am putut vedea ultimii ani de pace şi stabilitate în Afganistan, înainte de invazia sovieticilor, care a declanşat acest domino de evenimente, ceea ce a culminat cu ceea ce am văzut cu toţii la televizor în ultimele zile”.

Scriitorul a vorbit şi despre ce îi spun prietenii săi şi rudele din Afganistan: “Îmi spun că sunt foarte îngrijoraţi cu privire la siguranţa lor, la siguranţa prietenilor lor, la viitorul ţării, la ce înseamnă venirea talibanilor acum, când s-au obţinut în ultimii 20 de ani cu mari greutăţi atât de multe drepturi”.

Hosseini a spus că după 2001, a crezut că Afganistanul va avea un viitor mai bun, sentiment pe care l-au avut milioane de afgani. “Am fost la Kabul în 2003. Revenisem pentru prima dată în Afganistan după 27 de ani. Oamenii erau optimişti. Este un contrast clar faţă de astăzi. Pentru mine, acestea sunt cele mai sumbre zile ale ultimilor 20 de ani şi probabil cele mai sumbre zile de la războiul civil din perioada 1992-1996. Nu am idee ce îi rezervă viitorul Afganistanului”.

Scriitorul nu se aştepta ca talibanii să preia controlul ţării atât de rapid. “Cred că majoritatea afganilor s-a îngrijorat că fără prezenţa trupelor internaţionale în Afganistan statul afgan va cădea în mâinile grupurilor de insurgenţi cum sunt talibanii. Nu m-am gândit că se va întâmpla atât de rapid. Însă în 11 zile, ţara a ajuns în mâinile talibanilor. Este absolut şocant”, a afirmat el.

Khaled Hosseini are şi o întrebare pentru preşedintele american Joe Biden: “Preşedintele Biden a rostit un discurs zilele trecute, iar eu l-aş întreba: ‘Care este moştenirea ultimilor 20 de ani? Pentru ce a fost totul?’ Ţara este din nou în mâinile celor pentru care am mers acolo ca să-i dăm afară, din punctul de vedere al americanilor. Din perspectiva afganilor, mii şi mii de civili au murit, atât de mulţi oameni şi-au părăsit locuinţele, atât de multe sate au fost bombardate, atât de mulţi oameni au suferit în speeranţa că ţara ar putea avea un viitor mai bun. Acum, ei sunt la mila unui grup calificat de SUA drept terorist. Este o pastilă foarte amară de înghiţit”.

Hosseini consideră că este esenţial ca în această perioadă organizaţiile umanitare să aibă acces la oamenii din Afganistan pentru a-i ajuta. “Şi aş face apel la toate ţările să îşi menţină deschide graniţele şi să îi primească pe refugiaţii afgani care fug de 40 de ani de violenţă şi persecuţie. Acest moment nu este momentul pentrur a renunţa la Afganistan. Nu este momentul să întoarceţi spatele afganilor şi refugiaţilor afgani. Statele Unite le datorează asta afganilor, celor care au rămas în urmă, care s-au aliniat obiectivelor SUA, au crezut în iniţiativele SUA, care riscându-şi propriile lor vieţi au lucrat alături de trupele americane şi din alte ţări. Nu trebuie să le întoarcem spatele acelor oameni”.

Scriitorul este “profund sceptic” cu privire la afirmaţiile talibanilor că de această dată situaţia va fi diferită cu ei la conducere. “Atenţia întregii lumi este acum asupra talibanilor, aşa că nu este surprinzător că ei spun că vor respecta drepturile omului şi că vor respecta drepturile femeilor. Sunt foarte atenţi să precizeze totuşi ‘în limitele legii islamice’, ceea ce face ca totul să fie interpretabil”.

Hosseini a mai declarat că afganii sunt un popor sătul de război, care nu trebuie să fie abandonat. “Le cer oamenilor să nu abandoneze poporul afgan după ce reflectoarele nu vor mai fi asupra sa. Acele milioane de oameni vor fi în continuare acolo. Milioane de afgani sunt acum la mila unui grup care timp de 20 de ani a terorizat sistematic ţara. Este foarte posibil să vedem un influx de afgani care vor fugi la graniţă, ca să scape de violenţă. Este absolut esenţial ca acei oameni să aibă acces pe teritoriu şi să aibă acces la proceduri de azil. Şi să fie protejaţi. Vă rog, susţineţi organizaţiile care luptă pentru drepturile şi binele refugiaţilor”, a adăugat Khaled Hosseini.