Marea „defilare“ a mumiilor regale a avut loc la Cairo VIDEO

Mumiile vor fi expuse la NMEC, un edificiu uriaş modern, construit în ultimii ani în sudul oraşului Cairo, care trebuie să-şi deschidă porţile la mijlocul lui aprilie.

Sâmbătă, 22 de mumii regale, între care 18 regi şi patru regine, au fost transportate în ordine cronologică, fiecare într-un car decorat în stil faraonic şi purtând numele suveranului.

Faraonul Seqenenre Taa (secolul XVI înainte de Hristos) din a 17-a dinastie a deschis marşul, care a fost închis de Ramses IX (secolul XII înainte de Hristos) din dinastia a 20-a. Cunoscuţi marelui public, Ramses II şi Hatshepsout au făcut parte de asemenea din "defilarea de aur a faraonilor".

Evenimentul a fost transmis în direct de televiziunea egipteană.

Descoperite în apropiere de Luxor (sud) începând din 1881, mare parte din cele 22 de mumii au părăsit muzeul egiptean, situat în Piaţa Tahrir din centrul oraşului, de la începutul secolului XX.

După anii '50, au fost expuse într-o sală mică, fără explicaţii muzeografice clare.

La NMEC, ele vor apărea în cutii mai moderne "pentru un control al temperaturii şi umidităţii mai bun decât în fostul muzeu", a explicat Salima Ikram, profesor de egiptologie la Universitatea americană din Cairo, specialist în mumificare.

Ele vor fi prezentate individual alături de sarcofagele lor, într-un decor care va aminti de mormintele subterane ale regilor şi vor fi însoţite de o biografie.

"Mumiile vor fi prezentate pentru prima dată într-un mod plăcut, în scop educativ. Nu senzaţional", a explicat Zahi Hawass, egiptolog.

După anii de instabilitate ca urmare a revoltei populare din 2011, care a provocat o lovitură turismului, Egiptul caută să readucă vizitatorii în ţară promovând NMEC sau marele Muzeu Egiptean (GEM) de lângă Piramidele din Giza, care trebuie să fie inaugurat în următoarele luni.

GEM, proiect grandios, va adăposti colecţiile faraonice ale Muzeului din Cairo, între care comoara regelui Tutankhamon.

Descoperit în 1922, mormântul lui Tutankhamon (secolul XIV înainte de Hristos), ascundea mumia tânărului rege şi numeroase obiecte de aur, alabastru sau fildeş.

Sub hashtagul în arabă #blestemulfaraonilor, numeroşi internauţi au asociat recentele catastrofe din Egipt cu un "blestem" care ar fi provocat de mutarea faraonilor. Într-o săptămână, Egiptul a cunoscut blocarea Canalului de Suez de o navă portcontainer, un accident de tren care a provocat moartea a 18 persoane în Sohag şi decesul a cel puţin 25 de oameni în urma prăbuşirii unui imobil în Cairo. "Blestemul faraonilor" a fost evocat în presă în anii 1920 după descoperirea mormântului lui Tutankhamon, căci membri ai echipei de arheologi au murit în circumstanţe misterioase.

#VIDEO: Grand parade in #Cairo as 22 Egyptian royal mummies move to the newly opened National Museum of Egyptian Civilization in the Fustat neighbourhood. #royalmummiesparade pic.twitter.com/ZLhNkhLpGP