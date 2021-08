Israelul speră să nu aibă o „escaladare” la frontiera cu Libanul, dar avertizează că este „pregătit” în acest sens

”Nu vrem o escaladare în vederea unui adevărat război, însă, bineînţeles, suntem pregătiţi de acest lucru şi nu vom permite acestor acte teroriste să continue”, a declarat vineri presei un purtător de cuvânt al armatei israeliene, Amnon Shefler.

”Vom face ceea ce este necesar”, ameninţă el.

Israelul s-a declarat vineri ”pregătit” să înfrunte o ”escaladare” la frontiera cu Libanul şi şi-a exprimat speranţa ca aceasta să nu aibă loc.

Armata israeliană a ripostat vineri cu artileria în urma unui tir de proiectile din Liban.

Ea a anunţat ulterior că este ”pe cale să atace sursele lansării (proiectilelor) în Liban”.

În total, 19 proiectile au fost lansate din Liban în Israel, a precizat Amnon Shefler, fără să se soldeze cu victime.

Trei dintre proiectile au căzut în Liban, iar 16 au trecut frontiera, dintre care zece au fost interceptate de către sistemul israelian de apărare antiaeriană.

