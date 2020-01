Cine este noul sultan al Omanului

Haitham bin Tariq Al Said, noul suveran al Sultanatului Oman FOTO EPA-EFE

Haitham bin Tariq Al Said a depus sâmbătă dimineaţă jurământul în calitate de suveran al Omanului, un anunţ în acest sens fiind făcut de Guvernul de la Muscat.



„Haitham bin Tariq a depus jurământul calitate de suveran după o reuniune a Consiliului Familiei Regale care a validat alegerea (unui succesor al) sultanului“ defunct Qaboos bin Said Al Said, a informat Guvernul de la Muscat printr-un mesaj publicat pe Twitter.

Haitham bin Tariq Al Said, noul sultan, este absolvent al Universităţii Oxford. Este pasionat de sport, fiind primul conducător al Federaţiei de Fotbal din Oman. A mai activat ca subsecretar de stat în Ministerul de Externe şi ministru al Patrimoniului şi Culturii. Odată cu începutul noului secol, a devenit un reprezentat obişnuit al Omanului în străinătate.



Sultanul Qaboos a decedat vineri, la vârsta de 79 de ani, din cauza unui cancer de colon. Susţinut de Occident, Qaboos a domnit o jumătate de secol. A preluat puterea în 1970, printr-o lovitură de stat desfăşurată fără vărsare de sânge şi susţinută de Marea Britanie, fosta putere colonială a Omanului. A rămas în istorie ca un modernizator şi omul care a pus capăt izolării internaţionale Omanului.



Conform Constituţiei Omanului, Casa Al Said avea trei zile la dispoziţie pentru alegerea unui succesor al suveranului care a decedat fără a avea urmaşi.

Trei zile de doliu naţional au fost decretate în Oman în memoria suveranului defunct.