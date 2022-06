Cel puţin 250 de morţi într-un cutremur puternic în Afganistan

Seismul a lovit la aproximativ 44 de kilometri de oraşul Khost, în apropiere de frontiera cu Pakistan, la o adâncime de 51 de kilometri, potrivit U.S. Geological Survey.

„Zguduituri puternice şi de durată”, a scris un afgan pe site-ul Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC).

Majoritatea deceselor confirmate au avut loc în provincia Paktika, unde 100 de persoane au fost ucise şi alte 250 au fost rănite, a declarat Mohammad Nassim Haqqani, şeful autorităţii de gestionare a dezastrelor din administraţia talibană.

Au fost raportate decese şi în provinciile estice Nangarhar şi Khost, a adăugat el, în timp ce autorităţile verifică dacă există alte victime.

Cutremurul a fost resimţit de aproximativ 119 milioane de locuitori ai Pakistanului, Afganistanului şi Indiei, a precizat EMSC pe Twitter.

