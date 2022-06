Australia, Marea Britanie, Noua Zeelandă, SUA şi Japonia formează noua Alianţă a Pacificului

Australia, Marea Britanie, Noua Zeelandă, SUA şi Japonia au anunţat o nouă alianţă în Pacific. Parteneriatul Partners in the Blue Pacific (PBP) va fi următoarea iniţiativă de dezvoltare a cooperării şi sprijinului eficient pentru naţiunile insulare din regiune, potrivit unei declaraţii comune a ţărilor, publicată vineri seară pe site-ul Casei Albe.

"Astăzi [24 iunie 2022], cele cinci ţări ale noastre au lansat un mecanism informal cuprinzător, Partners in the Blue Pacific, pentru a sprijini priorităţile Pacificului mai coerent şi mai eficient. Această nouă iniţiativă se bazează pe angajamentul nostru de lungă durată faţă de regiune, <...> legături strânse şi parteneriate de lungă durată cu ţările insulare din Pacific. Suntem uniţi în hotărârea noastră de a sprijini regiunea <...> în conformitate cu principiile suveranităţii, transparenţei, răspunderii şi sub conducerea statelor din Pacific", declaraţia a spus.

Se aşteaptă că ţările partenere „îşi vor spori eforturile pentru a sprijini priorităţile Pacificului în conformitate cu strategia Pacific Islands Forum 2050”, care este de aşteptat să fie adoptată la următorul summit al liderilor organizaţiei. „Vom lua în consderare proiectele existente şi vom planifica iniţiative viitoare în aşa fel încât să atragem mai multe resurse [pentru implementarea lor]. În paralel, fiecare dintre ţări va continua să-şi sporească eforturile individuale pentru a sprijini regiunea”, se arată în comunicat.

Participanţii PBP au subliniat, de asemenea, că parteneriatul pe care l-au creat „va rămâne incluziv, informal şi deschis pentru cooperare”. „În fiecare etapă, vom fi conduşi şi îndrumaţi de statele insulare din Pacific, vom căuta recomandările conducerii lor pentru alegerea direcţiei PBP şi a proiectelor sale emblematice”, au spus ţările în comunicat, subliniind că eforturile vor fi direcţionate în primul rând pentru combaterea crizei climatice, securitate, dezvoltarea reţelelor de transport în regiune şi a sistemelor de sănătate şi educaţie.

Agenda Forumului Insulelor Pacificului

Noul parteneriat a fost anunţat după ce s-a ştiut că anul acesta secretariatul Forumului Insulelor Pacificului intenţionează să anuleze tradiţionala întâlnire a liderilor Forumului cu partenerii organizaţiei, care include 21 de ţări, inclusiv Marea Britanie, UE, India, China, SUA şi Japonia. Se raportează că motivul acestei decizii a fost dorinţa de „a se concentra pe probleme interne cheie”, precum şi de „a evita tensiunile geostrategice” şi presiunea din partea „jucătorilor influenţi”. De asemenea, se ştie că în timpul întâlnirii lor de la Suva, Fiji, programată pentru mijlocul lunii iulie, liderii vor discuta despre pactul de securitate semnat de Insulele Solomon şi China în mai 2022, despre care Canberra se teme.

În aprilie anul acesta, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe Wang Wenbin a declarat că China şi Insulele Solomon au semnat un acord-cadru de cooperare în materie de securitate.

Autorităţile din Australia şi Statele Unite au avertizat guvernul Insulelor Solomon că vor reacţiona dur dacă RPC, în conformitate cu acordul de cooperare în domeniul securităţii, va desfăşura pe teritoriul acestei ţări instalaţii militare chineze, la care Beijingul a răspuns afirmând că nu există astfel de planuri. Mai târziu, ministrul chinez de externe Wang Yi a făcut un tur al Oceaniei, efectuând o vizită oficială în Insulele Solomon, Kiribati, Samoa, Fiji, Regatul Tonga, Vanuatu, Papua Noua Guinee şi Timorul de Est.

Forumul Insulelor Pacificului este o organizaţie interguvernamentală creată pentru a aprofunda cooperarea dintre statele independente din Pacific şi pentru a reprezenta interesele acestora. Forumul a fost fondat în 1971, membrii săi cu drepturi depline sunt 18 ţări şi teritorii de peste mări, care includ Australia, Vanuatu, Kiribati, Insulele Cook, Insulele Marshall, Micronezia, Noua Caledonie, Nauru, Niue, Noua Zeelandă, Palau, Papua Noua Guinee, Samoa. , Insulele Solomon, Tonga, Tuvalu, Fiji, Polinezia Franceză.