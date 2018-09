VIDEO Viktor Orban acuză UE de abuz de putere. „Ungaria nu va accepta acest şantaj“

La Strasbourg, plenul Parlamentului European, a dezbătut, ieri, dacă politicile guvernului ungar reprezintă un risc serios la adresa valorilor UE şi dacă este necesară impunerea de măsuri disciplinare împotriva Budapestei. Ungaria riscă să devină cel de-al doilea stat, după Polonia, în cazul căreia se va activa Articolul 7 al Tratatului Uniunii Europene pentru încălcarea statului de drept. La dezbatere a fost prezent şi premierul maghiar Viktor Orban, care a avut şi o intervenţie în faţa europarlamentarilor.

Premierul ungar Viktor Orban a acuzat marţi Parlamentul European (PE) că încearcă să "şantajeze" Budapesta în legătură cu politicile sale privind migraţia, într-un discurs rostit în faţa eurodeputaţilor cu o zi înainte ca aceştia să supună la vot un raport care critică situaţia statului de drept în Ungaria. "Trebuie să resping ameninţările, şantajul, defăimarea de către forţele care îi susţin pe migranţi", a afirmat Orban, potrivit căruia "Ungaria va fi condamnată pentru că poporul ungar a decis că această ţară nu va fi o ţară de migranţi".

„ Ştiu că v-aţi hotărât deja, ştiu că o majoritate va aproba raportul şi că nu vă voi schimba părerea. Am venit aici şi ştiu că nu veţi condamna un guvern, ci o ţară care este membră a naţiunilor creştine de peste 1000 de ani. Veţi denunţa Ungaria care s-a răsculat şi a luptat cu cea mai mare armată din lume, Armata Roşie.

Ungaria a luptat şi şi-a deschis graniţele pentru Germania Democrată. Ungaria a luptat pentru libertate şi democraţie. Aceia care acuză democraţia sunt cei care nu au avut de rezistat împotriva comunismului. Pentru unguri libertatea, democraţia şi Europa sunt chestiuni legate de onoare.





Raportul "insultă Ungaria şi insultă onoarea naţiunii ungare", a subliniat Viktor Orban în discursul său. "Spuneţi nici mai mult nici mai puţin decât că poporul ungar nu poate decide singur ce este în propriul interes. Credeţi că ştiţi mai bine ce vrea poporul ungar", a acuzat Orban, explicând că deciziile Ungariei sunt luate de alegători, la alegerile legislative.

Mai mult, a denunţat premierul ungar, raportul Sargentini foloseşte standarde duble, constituie un "abuz de putere" şi modul de aprobare a acestuia încalcă tratatul de bază al UE.

El a recunoscut că Budapesta are vederi "radical" diferite faţă de migraţie, dând însă asigurări că guvernul său nu ar "merge niciodată atât de departe încât să-i reducă la tăcere pe cei care nu sunt de acord".





„În Ungaria democraţia şi libertatea nu sunt chestiuni politice, ci norme morale. Pentru prima dată din istoria UE vreţi să excludeţi o naţiune de la deciziile europene. Există chestiuni contencioase, avem alte păreri despre creştinism. Sprijinim păreri diferite în ceea ce priveşte migraţia. Dacă vrem să fim uniţi în diversitate, atunci trebuie să acceptăm păreri diferite. E o palmă în faţa Uniunii ce faceţi dvs aici. Fiecare stat membru are dreptul de a-şi organiza viaţa în propria ţară. Am construit un gard, am apărat Ungaria de migranţii ilegali, e prima dată când UE îşi pedepseşte proprii grăniceri. Condamnaţi Ungaria pentru că nu vrea să fie o ţară de migranţi. Oricare va fi decizia, Ungaria nu va accepta acest şantaj“, a spus Viktor Orban.



"Veţi condamna nu un guvern, ci o ţară şi un popor. Veţi condamna acea Ungarie care a apărat cu sângele ei Europa şi s-a revoltat împotriva Uniunii Sovietice. (...) Iar acum cei care critică Ungaria sunt tocmai cei care au primit democraţia moştenire", a remarcat Orban.

"Ungaria nu va ceda în faţa şantajului", a insistat premierul ungar, ci "îşi va apăra graniţele şi valorile europene ale democraţiei". "Chiar şi de dumneavoastră, dacă va fi necesar", a menţionat Viktor Orban în faţa eurodeputaţilor.

El a amintit în acest context de alegerile europarlamentare din mai anul viitor, pentru care "ungurii sunt pregătiţi" şi la care "oamenii îşi vor spune în sfârşit cuvântul cu privire la viitorul Europei".





Votul europarlamentarilor, miercuri



Controversa va cunoaşte un nou episod, astăzi, când eurodeputaţii vor decide dacă lansează sau nu procedura contra Ungariei privind statul de drept. Membrii PE vor supune la vot raportul elaborat de eurodeputata Judith Sargentini (din grupul Verzilor) care constată „un risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor Uniunii Europene“ şi cere activarea procedurii articolului 7 din Tratatul UE.