VIDEO Forţele de ordine au folosit gaze lacrimogene asupra migranţilor din Lesbos care aruncau cu pietre

Mii de solicitanţi de azil dormeau în stradă, în ultimele patru nopţi, din cauza incendiului care se presupune că a fost pus intenţionat şi în urma căruia a ars tabăra de refugiaţia Moria, iar eforturile ca aceştia să fie mutaţi nu s-au materializat, potrivit AFP.

Ciocnirile între migranţi şi poliţişti au avut loc sâmbătă, lângă o tabără temporară construită de autorităţile din Grecia unde sute de tineri s-au adunat să protesteze, aruncând câteva pietre în forţele de ordine care au răspuns cu gaze lacrimogene.

Un foc pus mai devreme în cursul acestei zile lângă o blocadă a poliţiei a fost stins de către pompieri, mai relatează sursa citată.

„Libertate“ era scris pe o pancartă a unuia dintre protestatari. „Vrem să plecăm din Moria“, indică o altă pancartă.

„Protestam paşnic împotriva noii tabere improvizate şi poliţia a aruncat în noi cu gaze lacrimogene. Bebeluşul meu a avut iritaţii la ochii din cauza gazelor“, a spus, pentru AFP, Zola, o femeie congoleză care îşi ţinea în braţe bebeluşul în vârstă de cinci luni.

„În Moria putea veni şi pleca liber, însă această nouă tabără improvizată este ca o închisoare“, a adăugat femeia.

Unele persoane prezintă probleme respiratorii din cauza gazelor lacrimogene şi au fost transportate la ambulanţe, potrivit migranţilor. „Trei oameni au leşinat şi au fost duşi la spital“, a declarat un bărbat congolez pe nume Papouch, pentru AFP.

Notis Mitarachi, ministrul grec al Imigraţiei, a afirmat sâmbătă că noua tabără, aflată la câţiva kilometri de Moria şi într-un loc apropiat de mare, se va deschide cel târziu sâmbătă, având o capacitate de 3.000 de persoane.

„Teste rapide pentru coronavirus vor fi făcute la intrarea în tabără“, a precizat Mitarachi, pentru Skai TV.

#NewsAlert: Earlier today illegal migrants rioted with Greek riot police in #Lesvos, after some migrants threw rocks and bottles toward police, trying to clear peacefully the grocery store parking lot for customers. #Greece pic.twitter.com/90eKHGEhN4