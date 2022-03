Val de ironii la adresa soldaţilor ruşi care ar fi rămas captivi într-un lift după ce ucrainenii le-au stricat planul

Potrivit descrierii, aceştia ar fi militari ruşi care s-ar fi urcat în liftul unei clădiri din Ucraina pentru a ajunge pe acoperiş, într-o misiune de recunoaştere. Ucrainenii le-ar fi stricat planul după ce au oprit curentul, iar soldaţii ruşi au rămas captivi.

„Soldatii rusi folosesc liftul pentru a putea ajunge in varful unei cladiri pentru a face o recunoastere, iar ucrainenii… inchid curentul. Acesta nu este Razboiul ruso-ucrainean, ci Marele Razboi rusesc impotriva competentei”, a scris un britanic pe Twitter, fiind amuzat de imagine.

În replică, un alt utilizator scrie că soldaţii ruşi ar fi trebuit să folosească instrucţiunile, care spun că în caz de urgenţă, ar fi trebuit să folosească scările, nu liftul.

Alţi utilizatori au decupat poza, fiind amuzaţi de soldaţii înghesuiţi în lift.

Russian soldiers use the lift so they can get to the top of a building to do some reconnaissance, and Ukrainians…switch off the power. This isn’t the Russo-Ukrainian War, it’s the Great Russian War On Competence. https://t.co/Z2WpRoaZTa