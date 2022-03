Una dintre cele mai mari oţelării din Europa a fost distrusă de bombardamentele ruşilor VIDEO

Aceasta se află în Mariupol, oraşul-port care de aproximativ trei săptămâni este atacat constant de către trupele ruse. În jur de 30.000 de oameni au fost lăsaţi fără electricitate, gaz sau apă.

Autorităţile locale mărturisesc că cel puţin 2.400 de persoane au murit în Mariupol, deşi recunosc că probabil este o subestimare. Mulţi dintre morţi sunt îngropaţi în gropi comune.

Parlamentarul Lesia Vasilenko a scris pe Twitter că pierderile economice înregistrate de Ucraina sunt imense, iar impactul asupra mediului este devastator.

#Mariupol #Azovstal One of the biggest metallurgic plants in #Europe destroyed. The economic losses for #Ukraine are huge. The environment is devastated #StopRussiaNOW pic.twitter.com/4GMbkYb0es