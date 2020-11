VIDEO Un jurnalist olandez a întrerupt o videoconferinţă secretă a miniştrilor Apărării din UE. „Ar fi bine să vă deconectaţi până soseşte Poliţia“

Postarea includea o fotografie a ecranului laptopului ministrului cu omologii ei din UE. O altă imagine, care a fost ştearsă apoi, arăta cinci cifre ale unui cod confidenţial de şase cifre necesar pentru a avea acces la apel.

Un utilizator Twitter a semnalat această gafă postului RTL Nieuws, determinându-l pe Verlaan să încerce să pirateze întâlnirea. Verlaan a spus apoi într-o postare pe Twitter că a putut ghici codul „din câteva încercări”.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt