Ucraina anunţă distrugerea unui pod esenţial din regiunea Herson, ocupată de forţele ruse

Podul deasupra barajului din oraşul Nova Kakhovka - pe care Ucraina l-a atacat anterior – nu mai este funcţional în prezent, susţine Kievul. Afirmaţia nu a putut fi verificată din surse independente.

Anunţul vine la doar câteva săptămâni după ce podul-cheie Antonivski a fost scos din funcţiune de forţele ucrainene.

Ucraina poartă o contraofensivă împotriva oraşului Herson, pe care Rusia l-a cucerit în primele zile ale războiului.

„Distrugerea podului rutier al barajului Nova Kakhovka a fost asigurată, astfel încât acesta a fost scos din funcţiune”, a postat pe Facebook comandamentul operaţional sudic al armatei ucrainene.

The #Ukrainian military struck the bridge of the dam of #NovayaKakhovka. It was put out of order, reports the operational command "South" of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/zLXQyI6VrL