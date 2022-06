Rezultatul atacurilor asupra Insulei Şerpilor. Ce obiective ruseşti a distrus armata ucraineană

Insula Şerpilor este ocupată de Marina Rusă încă de la începutul războiului, iar operaţiunea forţelor ucrainene împotriva inamicului continuă, anunţă armata ucraineană.

Sergii Bratciuk, purtătorul de cuvânt al administraţiei militare regionale Odesa, a declarat pe Telegram: ”Veşti bune... armata noastră a lovit un alt sistem de rachete de tip Pantsir”.

Pantsirul este o armă de apărare aeriană pe care ruşii au trimis-o pe Insula Şerpilor.

„Există confirmarea din partea armatei cu privire la înfrângerea ţintelor militare ale garnizoanei ruse temporare”, a spus Bratciuk.

„Vorbim de două complexe de rachete şi tunuri antiaeriene, de o staţie radar, mai multe unităţi de vehicule şi mai mulţi militari”, a adăugat el.

Miercuri, direcţia de informaţii a Ministerului ucrainean al Apărării a precizat că „operaţiunea va continua până la eliberarea totală a Insulei Şerpilor”.

Comandamentul operaţional sudic al armatei a anunţat marţi că a lansat „atacuri direcţionate prin folosirea diferitelor forţe” pe insulă.

NEW SATELLITE IMAGE - SNAKE ISLAND -

21/6/22 - 08:51



SIGNS OF DAMAGE/CHARRING IN 3 LOCATIONS ACROSS SNAKE ISLAND. (ZMIINYI ISLAND)



Image c/o - @planet pic.twitter.com/4MQsgH2Al1