Războiul se transformă într-un coşmar pentru ruşi. De ce evită să mai zboare deasupra Ucrainei cu avioane cu pilot

Potrivit evaluării britanice, în războiul dintre Rusia şi Ucraina, dronele, vehiculele aeriene fără pilot (UAV) au jucat un rol cheie pentru ambele părţi, deşi au suferit o rată mare de pierderi.

„UAV-urile s-au dovedit a fi vulnerabile atât la bruiaj direct, cât şi la bruiaj electronic. Rusia a încercat să implementeze conceptul de „Lovitură de recunoaştere” pe care l-a dezvoltat în Siria, care utilizează UAV-uri de recunoaştere pentru a identifica ţintele care urmează să fie lovite de avioane de luptă sau de artilerie.

Rusia se confruntă probabil cu o penurie de drone de supraveghere adecvate pentru această sarcină, exacerbată de limitările capacităţii sale interne de producţie ca urmare a sancţiunilor”, mai arată evaluarea Ministerului.

Aeronavele ruseşti cu pilot continuă, în general, să evite efectuarea de misiuni pe teritoriul ucrainean, probabil din cauza ameninţării reprezentate de sistemele de rachete de apărare antiaeriană ucrainene rămase intacte.

„Dacă Rusia continuă să piardă UAV-uri în ritmul actual, capacitatea de a spiona, monitoriza şi recunoaşte forţele ruse se va deteriora şi mai mult, ceea ce va avea un impact negativ asupra eficienţei operaţionale”, au spus britanicii.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SJzZ5pcVoe



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bW5sc8zQbE