Războiul lui Timofei: un copil de opt ani a plecat în sfârşit din satul său distrus de ruşi după 87 de zile petrecute în subsolul unei grădiniţe

Familia lui Timofei Foto via The Guardian

„După ce am ieşit din adăpost, Timofei nu mi-a dat drumul la mână. Îmi tot spunea: «Mamă, hai să ne întoarcem înăuntru, mamă, să ne ascundem, mamă»”, povesteşte mama copilului, pentru The Guardian.

Localitatea Kutuzika, care se află la 20 de kilometri de Harkov a fost distrusă complet. Din cei 1.500 de locuitori au rămas aproximativ 50 de persoane, dintre care majoritatea locuiau alături de Timofei în buncărul întunecat şi prăfuit, unde tânărul îşi petrecea cea mai mare parte a timpului desenând imagini cu monştri, tancuri şi îşi amintea de zilele fericite la plajă.

Alături de mama, mătuşa şi bunicii săi, băiatul se îndreaptă acum spre siguranţa relativă a vestului Ucrainei, dar destinaţia finală a familiei este Zurich, în Elveţia, unde au ajuns peste 40.000 de refugiaţi ucraineni.

Mama copilului a povestit că starea de sănătate a lui Timofei a început să se deterioreze din cauza faptului că au locuit timp de 87 de zile sub ruinele unei grădiniţe, în care se aflau alte 23 de persoane.

„Timofei a fost examinat de un medic şi a fost diagnosticat cu o alergie la praf”, a spus mama acestuia.

Femeia a mai povestit că luarea deciziei de a părăsi Kutuzivka a fost dificilă. A realizat că alegerea a fost una corectă în momentul în care a ieşit din adăpost şi a văzut pagubele produse de forţele ruse.

„Am văzut cum satul nostru a fost distrus. Am văzut că Kutuzivka era în ruine. A fost prima dată când ne-am văzut satul pentru că în toate aceste zile am fost constant la subsol. Şi când am ieşit şi am văzut amploarea distrugerii, am avut un nod în gât de durere şi tristeţe. Locuiam de multă vreme în satul nostru liniştit şi într-o clipă a fost distrus. A fost foarte dureros pentru noi să ne uităm la asta”, a detaliat ea.

„După ce am trăit toată această groază în Kutuzivka, mi-am dat seama cât de importantă este evacuarea oamenilor din zonele periculoase”, a încheiat mama lui Timofei