Proteste în Belarus. Contracandidaţii lui Lukaşenko cer invalidarea alegerilor. Mai mulţi prezentatori TV şi-au dat demisia

Trei candidaţi la funcţia de preşedinţia Belarusului, Anna Kanopatskaia, Andrei Dmitriev şi Serghei Cerecen au depus miercuri plângeri la CEC cu o solicitare de declarare a alegerilor invalide.

Anterior, echipa Svetlanei Tikhanovskaia, care a ocupat locul doi la alegeri, şi-a anunţat refuzul de a recunoaşte rezultatele alegerilor.

Astfel, toţi cei patru candidaţi ai opoziţiei cer acum să fie anulate rezultatele votării.

Într-un interviu cu Europa Liberă raportorul PE pentru Belarus, Petras Auštrevičius (RENEW, Lituania). a declarat că „regimul de la Minsk a furat alegerile…Deci asistăm la ceva de nemaivăzut. Sper ca instituţiile europene vor trimite un mesaj in care să spună că alegerile nu sunt legitime şi el nu mai poate fi un preşedinte legitim. Şi aşa UE nu recunoaşte legitimitatea parlamentului din Belarus, acum nu vom recunoaşte nici preşedintele. UE a făcut o mare greşeală în 2016 când a relaxat sancţiunile. Vom reveni asupra acelei decizii acum.”

„Cred că nu avem niciun drept să rămânem tăcuţi şi să ne abţinem de la acţiuni împotriva regimului Lukaşenko. Ce am văzut în campania electorală şi la alegeri reprezintă nu un pas, ci mulţi paşi înapoi, un regres fantastic al democraţiei în Belarus. Regimul a acţionat foarte dur împotriva opoziţiei, au confiscat alegerile, au fraudat alegerile, au încarcerat în mod sistematic reprezentanţii opoziţiei. Prin urmare, dacă nu luăm poziţie, atunci trebuie să ne asumăm şi o parte din vină. Eu am propus încă din iulie instituţiilor UE măsuri de sancţionare ţintite. Dar nu m-aş limita doar la oficialii de vârf, ci şi cei de nivel mediu. Avem de-a face în Belarus cu un sistem care înăbuşă opoziţia şi activismul civic şi politic. În al doilea rând, trebuie să tăiem finanţarea europeană pentru guvernul din Belarus. Banii vor trebui să meargă direct la societatea civilă. Nu va fi uşor, vă spun de pe acum, pentru că guvernul de acolo are pârghiile necesare să pună beţe în roate. Dar noi trebuie să găsim căile să îi susţinem pe oamenii curajoşi din Belarus. Este uşor pentru noi să ieşim cu declaraţii, dar ei sunt cei care îşi pun realmente viaţa în pericol pentru un Belarus liber şi democratic. Până acum PE a ieşit cu două comunicate de presă, susţinute de toate grupurile politice din UE. Ideea principală: guvernul de la Minks a încălcat linia roşie“ a mai spus raportorul PE.

„Trebuie să organizeze noi alegeri sau să o recunoască drept câştigătoare pe Svetlana Ţihanovskaia. Dacă nu face nici una, nici alta, UE va îngheţa relaţiile cu regimul Lukaşenko“, a subliniat Petras Auštrevičius.

Demisia unor prezentatori TV

Pe fondul protestelor, o serie de prezentatori TV şi-au anunţat demisia de la canalele de stat din Belarus. "Ce s-a întâmplat cu Belarusul meu? Lucrez la TV în emisiuni live din 2009 ... Am decis că emisiunea mea de astăzi pe Belarus-1 este ultima. Nimeni nu a influenţat această decizie, am luat-o eu", a postat pe Instagram gazda popularului show de seară Evgheni Perlin.

Ulterior, o altă cunoscută prezentatoare TV Olga Belmaci de la canalul Belarus-1 şi-a anunţat demisia. "Nu mai lucrez la TV", a scris ea pe Facebook.

Şi prezentatorii TV Sergei Kozlovici şi Vladimir Burko şi-au anunţat demisia.



Scriitoarea belarusă Svetlana Alexievici, laureată a premiului Nobel pentru Literatură, a condamnat violenţa cu care poliţia şi forţele de ordine au reacţionat împotriva manifestanţilor care contestă rezultatul alegerilor prezidenţiale din 9 august, câştigate – potrivit datelor oficiale – cu peste 80% din voturi de preşedintele Alexandr Lukaşenka.

„Puterea a declarat război propriului popor” a declarat Alexievici într-un interviu cu Europa Liberă, în care a cerut şi demisia preşedintelui ţării. „Trebuie să plece înainte de a-şi arunca poporul într-o prăpastie, în prăpastia groaznică a unui război civil” a mai spus scriitoarea în prima declaraţie publică făcută de la izbucnirea protestelor din Belarus.



Pentru prima dată, autorităţile din Belarus au declarat oficial că au folosit arme letale împotriva protestatarilor care au contestat rezultatele oficiale ale alegerilor prezidenţiale din 9 august.









































Ministerul de Interne din Belarus a declarat miercuri că un bărbat a fost rănit în vestul oraşului Brest peste noapte, după ce trupele de ordine au deschis focul asupra unui grup de oameni care i-ar fi atacat cu bare de fier.

Cel putin 1000 de protestatari au fost arestaţi noaptea trecută in 27 de localităţi. Poliţia a folosit din nou, gaze lacrimogene, gloanţe de cauciuc şi grenade paralizante. Vineri, miniştrii de externe din ţările Uniunii Europene au o reuniune de urgenţa pe tema evoluţiilor din Belarus, reuniune solicitată insistent de ministrul polonez de externe.

Autorităţile au recurs la măsuri foarte dure în întreaga ţară cu scopul de a descuraja protestatarii – au oprit şi percheziţionat maşini, şoferi, mijloace de transport în comun. Poliţişti cu scuturi şi bastoane au legitimat şi reţinut oameni la întâmplare pe străzi, jurnalişti şi protestatari paşnici.

Forţele de securitate au căutat să împiedice adunarea oamenilor în pieţele centrale şi în apropierea clădirilor administrative din Minsk şi din alte oraşe. Câţiva protestatari au fost reţinuţi la staţia de metrou Puşkin de la Minsk care este de aşteptat să devină un centru al protestatarilor deoarece oamenii lasă aici flori şi panglici albe în memoria unui tânăr care a murit acolo pe 10 august.