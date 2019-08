Prinţul Andrew, văzut în apartamentul lui Epstein când două tinere rusoaice îi masau picioarele

Epstein, în vârstă de 66 de ani, a fost arestat în luna iulie şi pus sub acuzare pentru trafic de minori. El s-a sinucis în închisoare pe 10 august.

În schimbul de e-mail-uri, publicat de revista New Republic, agentul John Brockman îi recomanda lui Morozov, pe care îl reprezintă, să se întâlnească cu Epstein. Brockman spunea despre Epstein că este „extrem de generos în finanţarea proiectelor ai multora dintre prietenii şi clienţii noştri”.

În articolul publicat de New Republic, Morozov explică faptul că este pe punctul de a încheia colaborarea cu Brockman, din cauza faptului că agentul a păstrat secretă legătura lui cu Epstein.

Scriitorul vorbeşte despre un schimb de e-mail-uri din 2013, în care apărea numele prinţului Andrew: „A trecut mai bine de o lună şi niciun cuvânt despre această problemă. Nu pot să cred că nu ştia nimic despre escapadele sexuale sărlatice ale lui Epstein”.

Brockman nu a dorit să comenteze cele spuse de Morozov.

În discuţiile dintre Morozov, colaborator obişnuit al The Guardian, şi Brockman, agentul îi povestea cum a fost în vizită la reşedinţa lui Epstein din Manhattan.

„Ultima dată când l-am vizitat în casa lui (cea mai mare reşedinţă privată din New York), am intrat şi l-am găsit îmbrăcat în trening, iar un tip britanic în costum primea un masaj la picioare din parte a două rusoaice tinere bine îmbrăcate”, scria Brockman. „Britanicul, numit Andy, comenta cu privire la autorităţile suedeze şi acuzaţiile aduse lui Julian Assange”.

Brockman a mai povestit că „Andy” spunea: „Credem că sunt liberali cei din Suedia, dar sunt mai mult ca în nordul Angliei în opoziţie cu sudul Europei”.

Agentul a mai scris că Andrew s-a plâns cu privire la statutul său public: „În Monaco, Albert munceşte 12 ore pe zi, dar la 9 seara, când iese în oraş, face ce vrea şi nimănui nu-i pasă. Dar dacă aş face eu, aş avea mari probleme”.

La un punct, Brockman a notat: „Mi-am dat seama că cel care primea masajul din partea Irinei era Alteţa Sa prinţul Andrew, duce de York”.

Palatul Buckingham a transmis duminică, într-un comunicat, că prinţul Andrew a fost „consternat” de recentele dezvăluiri în cazul lui Epstein. Nu a fost făcut vreun comentariu cu privire la e-mail, însă a fost reiterat comunicatul iniţial: „Orice sugestie cu privire la o conduită improprie faţă de minori este categoric falsă”.

Brockman şi-a încheiat e-mail-ul semnalând că, o săptămână mai târziu, coperta NYPost prezenta o imagine cu Jeffrey Epstein şi prinţul Andrew plimbându-se prin Central Park, sub titlul „The Prince and the Perv” (prinţul şi perversul, n.r.).

Schimbul de e-mail-uri a avut loc la aproximativ 3 ani după ce prinţul Andrew, care a negat în mod susţinut orice implicare în infracţiunile sexuale ale lui Epstein, a fost fotografiat cu acesta în Central Park din New York.

O înregistrate video făcută o zi mai târziu, pe 10 decembrie 2010, îl arată pe duce salutând o femeie brunetă, identificată de presă ca fiind Katherine Keating, fiica fostului prim-ministru australian Paul Keating.

John Brockman, care a lucrat cu autori celebri şi conduce Edge Foundation, dedicată oamenilor de ştiinţă, i-a propus lui Morozov să îl întâlnească pe Epstein, însă scriitorul a declarat că a refuzat.

Prinţul Andrew l-a cunoscut pe Epstein la finalul anilor 1990, cei doi fiind prezentaţi de Ghislaine Maxwell, fiica mogulului media Robert Maxwell.

Dacă Maxwell a negat că ar fi comis vreo infracţiune, în 2001, în casa ei din Londra a fost fotografiat prinţul Andrew la braţul Virginiei Giuffre, atunci în vârstă de 17 ani, cunoscută apoi ca Virginia Roberts, care a susţinut în proces că Epstein a forţat-o să întreţină relaţii sexuale cu ducele la Londra, New York şi pe insula privată a lui Epstein.

Palatul Buckingham a negat vehement că ar fi existat vreo legătură sexuală între prinţ şi Giuffre. „Acuzaţiile sunt false şi fără bază”, a fost transmis într-un comunicat. Mai târziu, un judecător le-a considerat irelevante şi impertinente şi eliminate din proces.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: