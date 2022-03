Peste 8.000 de persoane evacuate, luni, prin coridoarele umanitare

Viceprimarul Ucrainei, Irina Vereshchuk, a afirmat că persoanele au fost evacuate în siguranţă prin mai multe coridoare umanitare din zonele aflate sub tirul forţelor ruseşti.

Printre cei aduşi din zonele aflate sub asediu, peste 3.000 de persoane sunt din oraşul Mariupol, grav afectat de atacurile ruşilor din ultimele zile. Locuitorii din oraşul portuar Mariupol sunt grav afectaţi de bombardamente şi de lipsa necesităţilor de bază, apă şi alimente.

Consiliul local de la Mariupol a anunţat că armata rusă a tras asupra a două familii aflate în masini, care încercau să părăsească zona. Doi copii se află în stare gravă, relatează news.ro.

Kiev Independent a scris că un supravieţuitor al Holocaustului din al doilea Război Mondial a fost ucis în urma bombardamentelor de la Harkov.

⚡️Russian shelling kills Holocaust survivor in Kharkiv.



Boris Romantschenko, 96, who survived the Nazi Holocaust during World War II has been killed during shelling in his apartment block in the eastern city of Kharkiv.



Photo: Buchenwald and Mittelbau-Dora Memorials Foundation. pic.twitter.com/icxHAikhWh