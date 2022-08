Momentul în care 4 lansatoare HIMARS trag simultan spre unităţile ruse din Ucraina - VIDEO

„Imagini rare cu nu mai puţin de patru M142 HIMARS în acţiune, trăgându-şi rachetele M31A1 GMLRS asupra unor ţinte ruseşti. Această înregistrare este remarcabilă nu doar datorită cantităţii, ci şi utilizării HIMARS-urilor pe timp de zi”, notează administratorii paginii Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine: Rare footage of no less than four M142 HIMARS in action, firing 24 M31A1 GMLRS unitary rockets at Russian targets.



This footage is notable not just for the quantity but also the daytime usage of HIMARS. Note the Ukrainian soldier with possible MANPADS to the left. pic.twitter.com/bHQKQM2fiG