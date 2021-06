Incendiu puternic şi o explozie în apropierea staţiei Elephant Castle din Londra VIDEO

Trei sedii comerciale situate sub calea ferată, în apropierea staţiei Elephant Castle, la sud de Tamisa, au luat foc, dar şi şase maşinişi o cabină telefonică, au anunţat pompierii pe Twitter.

Pompierii îndeamnă publicul să evite zona şi să închidă ferestrele.

Ei au postat pe Twitter înregistrări video.

Una dintre aceste înregistrări video surprinde o explozie impresionantă.

„Incidentul nu este considerat de natură teroristă”, a anunţat Poliţia din Londra, care a oprit circulaţiape mai multe străzi.

Poliţia Transporturilor anunţă că staţia a fost evacuată, iar trenurile nu se opresc în aceasta.

Presa britanică scrie că nu se ştia dacă incendiul sau explozia s-au soldat cu răniţi sau victime.

„Am deschis fereastra o secundă, pentru că am auzit oameni strigând şi am simţit un lucru foarte, foarte puternic. Fumul (era) pe cale să se atenueze un pic. Am auzit o explozie”, declară o locutoare din zonă cotidianului The Guardian.