Incendii în Croaţia, pe coasta Adriaticii. Flăcările se apropie de locuinţele oamenilor

Incendiile de vegetaţie se extind din cauza vântului puternic şi au izbucnit la începutul săptămânii. Primele zone afectate au fost Zadar şi Sibenik, iar acum este afectat şi oraşul Vodice.

Pentru a-i ajuta pe pompieri să stingă incendiile, s-a apelat la avioane care au zburat deasupra unui incendiu din apropierea unei autostrăzi din oraşul Vodice.

Aproximativ 20 de case au ars, au comunicat autorităţile, potrivit Reuters. De asemenea, se precizează că nu au fost victime.

Extreme #fire behavior is observed today in primarily wind-driven wildfires in #Šibenik region, #Croatia , that temporary exhibited pyro-clouds. Photo: Jakov Roško pic.twitter.com/Mrpt6I4U6p

Organizaţia Internaţională de Meteorologie Mondială a avertizat marţi că valul de căldură se extinde şi se intensifică pe suprafeţe mari în Europa.

Potrivit unui raport ONU, realizat în februarie 2022, din cauza schimbărilor climatice, numărul incendiilor ar putea creşte cu 30% în următorii 28 de ani.

Prayers are today with my people in #Croatia. A big fire near Zaton, people being evacuated. We witness some truly apocalyptic images. pic.twitter.com/aZV0FgM0kc