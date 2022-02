„El Pais”: Diploma europeană, în curând!

Aşadar, este deja posibilă începerea unui curs în Spania, continuarea lui în Irlanda şi finalizarea în Italia. În logica acestor realizări, Comisia Europeană lucrează în prezent la crearea diplomei comunitare, anunţă cotidianul „El Pais”.

Publicaţia spaniolă îşi argumentează articolul cu exemplul masterandului olandez Rij Mathot. Acest tânăr în vârstă de 25 de ani urmează un master în dezvoltare durabilă intitulat „Global Challenges for Sustainability”, un program dus în comun de cinci instituţii de învăţământ superior, şi anume Universitatea din Barcelona (Spania), Trinity College din Dublin (Irlanda), Universitatea din Utrecht (Olanda), Universitatea Loránd-Eötvös din Budapesta (Ungaria) şi Universitatea din Montpellier (Franţa). Rij Mathot a ales Barcelona pentru primul semestru din primul an de master şi Utrecht pentru al doilea semestru. Acum trebuie să decidă asupra destinaţiilor din al doilea an de master.

În fiecare zi, un profesor îşi predă cursul într-una dintre instituţii. Este urmărit de aproximativ 20 de studenţi. Deşi locuiesc în părţi diferite ale Europei, aceştia învaţă şi colaborează între ei datorită unei platforme online. La Barcelona, ​​Rij Mathot a studiat împreună cu colegi atât din ţări din Uniunea Europeană, cum ar fi Belgia şi Irlanda, cât şi de pe alte continente: Nigeria şi India, precizează „El Pais”.

Diploma sa de master va purta ştampilele celor cinci universităţi care propun cursul „Global Challenges for Sustainability”. Dar Comisia Europeană intenţionează acum să avanseze către crearea diplomei europene, notează cotidianul spaniol.

„Experienţele transnaţionale, care sunt facilitate de alianţe între universităţi, trebuie să fie validate printr-o diplomă. Ideea este să începem să stabilim criterii comune, pentru că trebuie să avem încredere în fiabilitatea sistemelor noastre de învăţământ”, spune Christina Galache, consilieră pe teme de educaţie la misiunea permanentă a Spaniei pe lângă Uniunea Europeană.

Mai multe universităţi din Spania fac parte din astfel de alianţe transnaţionale din UE. Pe lângă cazul Universităţii din Barcelona, Universitatea din Zaragoza prezidează din 2020 UNITA-Universitas Montium, o alianţă din care mai fac parte Universitatea din Torino (Italia), Universitatea din Pau şi Regiunea Adour (Franţa), Universitatea Beira Interior (Portugalia) şi Universitatea de Vest din Timişoara. În plus, Universitatea din Granada, care găzduieşte anual 1.600 de studenţi în cadrul programului de schimb studenţesc Erasmus, coordonează Alianţa Arqus, formată împreună cu universităţile Bergen (Austria), Graz (Austria), Leipzig (Germania), Lyon (Franţa) şi Padova (Italia). Aceste instituţii de învăţământ superior organizează un curs comun de securitate cibernetică.

„Alianţele europene sunt bune în ceea ce priveşte finanţarea, pentru că Europa îşi aduce contribuţia sa, şi punerea în comun a mijloacelor care permit îmbunătăţirea deopotrivă a administrării, cercetării şi predării”, subliniază Dámaso López, vicerectorul Universităţii Complutense din Madrid.

Universitatea Complutense din Madrid formează la rândul ei o alianţă împreună cu Sorbona, cea mai vestită universitate din Franţa, şi Universitatea din Bologna, cea mai veche instituţie de învăţământ superior din Europa. Această alianţă se pregăteşte să lanseze o diplomă în studii europene.

Un proiect al diplomei europene va fi testat din acest an. Pentru început, studenţii vizaţi vor primi un certificat care va atesta dimensiunea particulară a pregătirii lor. Dar o adevărată diplomă europeană, recunoscută de toate statele membre, ar trebui să fie disponibilă în curând într-un format unic şi uşor de autentificat, scrie „El Pais”.