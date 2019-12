Cine este Sanna Marin, finlandeza care este pe cale să devină cel mai tânăr premier din istoria ţării sale

Marin este în prezent ministru al Transporturilor.

Potrivit presei finlandeze, ea va deveni cel mai tânăr prim-ministru în funcţie din lume.

“Avem mult de muncit pentru a reclădi încrederea. Avem un program comun de guvernare care uneşte coaliţia”, a declarat Sanna Marin după ce a câştigat la limită votul conducerii partidului.

Partidul Social Democrat face parte dintr-o coaliţie cu partide care au femei la putere: Partidul Centrul este condus de Katri Kulmani (32 de ani), Liga Verde este formaţiunea ministrului de Interne Maria Ohisalo (34 de ani), Alianţa de Stânga, partid condus de Li Andersson (32 de ani) şi Partidul Suedez al Poporului, condus de Anna Maria Henriksson (55 de ani).

Marin îi va succede lui Antti Rinne, care şi-a anunţat demisia în această săptămână, după ce Partidul Centrul, membru al coaliţiei, a precizat că şi-a pierdut încrederea în el.

Criza a fost provocată de planul Poştei finlandeze, o întreprindere cu capital public, de a încheia o nouă convenţie colectivă de muncă cu aproximativ 700 de salariaţi, mai puţin favorabilă, în numele competitivităţii.

