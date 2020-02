Averea secretă din Ucraina a celui mai influent oligarh transnistrean

Menţinută de Moscova în afara controlului Chişinăului, Transnistria, o fâşie îngustă de teritoriu cam cât un judeţ mediu al României situată între o porţiune a malului estic al Nistrului şi Ucraina, reprezintă un teren propice pentru fel şi fel de structuri cu interese dubioase, mai ales pe filieră rusească. Beneficiarul numărul unu al acestui tărâm inclus pe lista celor mai obscure locuri de pe Terra este considerat în prezent Victor Guşan, un fost ofiţer KGB cunoscut în principal prin holdingul Sheriff şi clubul de fotbal cu acelaşi nume. Un promotor al intereselor ruseşti, inclusiv al separatismului, Guşan nu are nicio problemă în a face afaceri şi a-şi asigura clipe de răsfăţ în Ucraina, arată o investigaţie jurnalistică realizată în comun de postul Radio Free Europe/ Radio Liberty şi canalul UA: Perşî. Este vorba de o anchetă efectuată în cadrul programului „Shemî“, menit demascării corupţiei şi ilegalităţilor din rândul elitelor politice şi de afaceri din fostele republici sovietice.

Victor Guşan şi o parte din proprietăţile sale FOTO www.rferl.org

Proprietăţi în Odessa şi Kiev

Potrivit autorilor reportajului, Victor Guşan are o avere imobiliară secretă impresionantă în Ucraina, concentrată în regiunea Odesa şi în apropierea Kievului, în condiţiile în care ţara vecină luptă la rândul ei împotriva separatismului pro-rusesc. Şi asta nu e tot. El are chiar şi paşaport ucrainean pe numele său. Prin intermediul unor firme, inclusiv Sheriff, Guşan deţine o casă de vacanţă şi alte două proprietăţi într-un orăşel aflat pe malul Dunării, mai exact în Vilkove (Vâlcov în română, n. red.), cunoscut şi ca „Veneţia ucraineană“. Proprietăţile sale sunt prevăzute cu livezi, podgorii, case de oaspeţi, foişoare, docuri, clădiri de securitate, turnuri mobile etc. Paznicul unei proprietăţi spune că oligarhul transnistrean vine aici o dată sau de două ori pe săptămână pentru odihnă. Potrivit lui, turnul de conexiune mobilă aparţine companiei ucrainene de telecomunicaţii Intertelecom. Întrebaţi în legătură cu proprietăţile lui Guşan, mai mulţi localnici au confirmat că acesta deţine proprietăţi în orăşelul lor.

Cetăţenie ucraineană

În Odessa, Guşan deţine imobile în complexul „Sauvignon“, fiind menţionată o casă de 600 de metri pătraţi cu câteva terase, bucătărie de vară şi pază. Iar în apropierea Kievului ar avea terenuri agricole, deşi numai un cetăţean ucrainean poate deţine astfel de proprietăţi în ţara vecină. Prin urmare, autorii reportajului nu exclud faptul că el are paşaport ucrainean. Oligarhul ar fi dobândit toate aceste proprietăţi începând cu februarie 2014, când Rusia şi-a trimis omuleţii verzi în Crimeea şi şi-a pus la treabă forţele separatiste din sud-estul Ucrainei. Contactat, Victor Guşan nu a vrut să spună cum a ajuns să devină proprietar de bunuri imobiliare în Ucraina şi cetăţean al acestei ţări.

Averea reală a lui Victor Guşan este greu de estimat. Este inclus însă în lista milionarilor, datorită holdingului Sheriff, care, potrivit Foreign Affairs, „monopolizează şi controlează aproape toate aspectele vieţii din Transnistria“.

Sheriff, cel mai mare angajator din Transnistria

Sheriff este cel mai mare angajator din Transnistria, având supermarketuri, benzinării, o fabrică de coniac, săli de fitness, o reţea de telefonie mobilă, unul din cele două canale de televiziune locale şi clubul de fotbal cu acelaşi nume, care evoluează an de an în competiţiile europene.

Holdingul este bănuit că ar fi un paravan pentru afaceri ilegale şi mai bănoase decât cele legale, cum ar fi traficul cu ţigări, alcool şi produse alimentare de primă necesitate, din care o bună parte tranzitează prin portul Odessa, situat la 80 kilometri de Tiraspol.

Afacerea Sheriff a început în 1994, la doi ani de la încheierea conflictului armat dintre Republica Moldova şi Rusia pentru asigurarea controlului asupra Transnistriei. La aproape 18 ani de la încheierea conflictului, care a provocat sute de morţi şi peste o mie de răniţi, Transnistria rămâne în continuare un teritoriu la cheremul Rusiei, în ciuda angajamentelor pe care aceasta şi le-a asumat pe plan internaţional cu privire la retragerea trupelor sale din zonă.