Proteste violente în China: oameni revoltaţi că nu-şi pot retrage banii din bănci s-au luat la bătaie cu agenţii de securitate VIDEO

Unele băncă au îngheţat în aprilie depozite în valoare de milioane de lei, spunând că îşi moderninează sistemele interne. Oamenii spun că de când au făcut anunţul nu au mai venit cu un mesaj şi nici nu au deblocat conturile.

Niciuna dintre bănci nu a răspuns la solicitările Reuters pentru comentarii. Presa chineză a relatat că depozitele îngheţate ar putea avea o valoare totală de până la 1,5 miliarde de dolari, iar autorităţile investighează trei bănci în acest caz.

Duminică, aproximativ 1.000 de persoane au protestat în faţa sucursalei din Zhengzhou a băncii centrale a Chinei pentru a cere autorităţilor să ia măsuri.

Mai multe înregistrări video postate pe reţelele sociale îi arată pe oameni cum aruncă cu sticle în agenţii de pază, care îi lovesc ulterior pe protestatari.

2/2



One more visual of security forces heading towards protest site to control the situation



For more visual follow our telegram channel https://t.co/BcdOamAOVj pic.twitter.com/SkH3mRXrs8