Bărbat arestat pe un aeroport din India pentru că se dădea drept pilot Lufthansa

Într-un caz care a fost comparat cu filmul inspirat dintr-un fapt real „Catch Me If You Can”, în care Leonardo DiCaprio are rol principal, indianul de 48 de ani a îmbrăcat uniforma unui pilot Lufthansa pentru a-i înşela pe lucrătorii aeroportului ca să-l lase să treacă de liniile de securitate şi să obţină locuri mai bune.





Se pare că strategia chiar a funcţionat, până la punctul în care bărbatul a fost prins pe Aeroportul Internaţional Indira Gandhi, din Delhi, marţi seară.





Mahbubani era îmbrăcat în uniforma de pilot atunci când a fost arestat la poarta de îmbarcare, înainte să urce într-un a vion AirAsia, cu destinaţia Calcutta, a spus poliţia.





Sanjay Bhatia, un comisar adjunct din poliţia aeroportului, a declarat pentru CNN că un angajat Lufthansa a alertat securitatea aeroportuară că „un pasager suspect de dădea drept capitan al companiei Lufthansa”.





Bărbatul este acum în custodia poliţiei şi riscă un an de închisoare, amendă sau chiar ambele.