A fost găsită epava avionului dispărut în Nepal: cadavre împrăştiate pe o rază de peste 100 de metri

Avionul Twin Otter al companiei Tara Air, care a decolat duminică dimineaţă de la Pokhara şi a pierdut contactul cu turnul de control după doar 12 minute de zbor, s-a izbit de un munte.

Sudarshan Bartaula, purtător de cuvânt al Tara Air, a declarat că până acum au fost găsite 14 cadavre. „Cadavrele erau împrăştiate pe o rază de peste 100 de metri de la punctul de impact”, a explicat Bartaula.

La bordul avionului se aflau patru indieni, doi germani şi 16 nepalezi, inclusiv trei membri ai echipajului.

Nepal | Crashed Tara Air aircraft located at Sanosware, Thasang-2, Mustang



The aircraft with 22 people including four Indians onboard went missing yesterday.



(Photo source: Nepal Army) pic.twitter.com/W4n5PV3QfA