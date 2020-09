VIDEO Moment inedit la „X Factor“: o tânără fără auz „a cântat“ prin limbajul semnelor: „Vocea mea interioară nu poate fi oprită“

Jeni s-a născut în Bucureşti şi are 33 de ani. Tânăra nu s-a născut fără auz, ci a ajuns în acest stadiu dintr-o eroare medicală ce a avut loc la vârsta de 1 an şi jumătate.

Tânăra a înfruntat toate obstacolele ce i-au ieşit în cale şi vede partea frumoasă a vieţii, pasiune pe care a vrut să o aducă şi să o împărtăşească şi pe scena „X Factor“, de la Antena 1, după cum însăşi a mărturisit.

„Sunt o persoană cu deficienţă auditivă cu diagnosticul Hipoacuzie Bilaterală Profundă. Sunt surdă, dar sunt ceea ce sunt! Vorbesc aproape normal cu persoane care aud şi folosesc limbajul semnelor cu persoanele surde. Totuşi, surditatea nu este o condamnare! Sunt un om normal, şi pot face multe lucruri chiar dacă nu aud foarte bine“, a spus Jeni Ion.

„Nu m-am născut aşa, ci am ajuns în acest stadiu dintr-o eroare medicală, la vârsta de un an şi jumătate. Îmi imaginez acele momente agitate, prin care a trecut familia mea din cauza sănătăţii mele şi mă doare. Mi-aş fi dorit să aud, să aud cum cântă păsărelele dimineaţa, cum se aude când bate vântul şi multe altele. Aş fi realizat multe lucruri cu toată puterea mea, să fiu cineva, un om mare şi frumos, însă din cauza hipoacuziei mele severe, este foarte greu să lupt, dar totuşi sunt mândră de mine, pentru că am făcut câteva lucruri bune în viaţa mea“, povesteşte tânăra pe blogul personal.