Un puşti care are probleme cu auzul a oferit cea mai sensibilă interpretarea la Vocea României, în etapa Knockout-urilor VIDEO

George Aghinea, din echipa lui Tudor Chirilă, a avut o interpretare emoţionantă a piesei „If I Get High“, de la Nothing But Thieves, şi a reuşit să treacă mai departe.

Momentul a fost cu atât mai impresionant cu cât băiatul are probleme cu auzul, iar în prezent se tratează la un centru din Bucureşti.

Originar din Târgu Ocna, George suferă de hipoacuzie bilaterală, după ce, la vârsta de patru ani, din cauza unui tratament greşit, s-a ales cu deficienţe de auz.

I-a plăcut dintotdeauna să cânte, însă nu a putut, deoarece trebuia să îşi protejeze auzul. Abia la vârsta de 14 ani i s-a permis şi de atunci a pornit pe drumul său în muzică. A făcut cursuri de canto, iar în 2017 a ajuns să participe la emisiunea „Românii au talent“, ajungând până în finală.

„E foarte bun băiatul ăsta! Are o sensibilitate aparte în voce şi, chiar dacă are deficienţe de auz, cântă minunat“, „Superbă voce! Superb moment! E ceva nativ în glasul lui plus multa gingăşie“, „E minunat acest copil“, „O voce mirifică“, „Minunat, o voce unicat. O voce caldă şi liniştită, sensibilă“, au fost câteva dintre reacţiile telespectatorilor la momentul lui George.

Interpretarea lui poate fi urmărită de la minutul 02.10.