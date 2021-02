Show-ul dinaintea galei Globurilor de Aur, transmis online

„HFPA Presents: Globes Countdown Live” va fi disponibil pe contul de Twitter @goldenglobes, duminică, 28 februarie, începând cu ora 03:30 p.m. PT (luni, ora României 01:30), dar şi pe site-ul goldenglobes.com.

Programul de 90 de minute va fi găzduit de actriţa Sofia Carson şi de reporterul Zuri Hall de la „Access Hollywood”, care vor transmite live de la Beverly Hilton, iar Rasha Goel şi Scott Mantz vor realiza interviurile de la distanţă.

Actriţele Tina Fey şi Amy Poehler vor găzdui cea de-a 78-a gală de decernare a premiilor Globurile de Aur de la New York, respectiv Los Angeles. Fey va fi în The Rainbow Room (Rockefeller Center) din New York City, iar Poehler, la Beverly Hilton Hotel (California), locul obişnuit de desfăşurare a ceremoniei.

Gala va fi transmisă în direct de NBC, începând cu ora 08:00 p.m. PT şi va fi disponibilă ziua următoare pe platforma Peacock.

În show-ul dinaintea galei mai mulţi comentatori vor discuta despre producíile nominalizate, vor oferi predicţii, dar vor relua şi cele mai bune momente vestimentare de la galele trecute.

Utilizatorii Twitter vor putea participa la sondaje şi trimite în scris întrebări care au şansa să fie adresate în interviuri.

În plus, pe Twitter vor fi făcute actualizări din timpul ceremoniei.

La acelaşi eveniment pre-show, ambasadorii galei, Satchel şi Jackson Lee, copiii cineastului Spike Lee, îşi vor lansa clipul produs pentru a promova organizaţiile non-profit alese.

Gala de decernare a Globurilor de Aur este produsă de Dick Clark Prods., în asociere cu HFPA.