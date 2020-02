Prima reacţie a concurentei de la „Survivor România“ care i-a spart nasul adversarului său într-un acces de furie

Ana Pal, din echipa Faimoşilor, a fost eliminată din competiţia „Survivor România“ pentru că a avut o reacţie violentă după ce a pierdut o probă.

Tânăra, care l-a lovit puternic pe Andrei Ciobanu cu capul în faţă, a scris un comentariu la o postare pe Facebook făcută de luptătoarea MMA Diana Belbiţă.

„Bună, îmi pare nespus de rău pentru ce am făcut, acum am văzut cât de rău s-a văzut pe TV, chiar dacă nu a fost atât de grav. Îmi pare rău pentru tot, în momentul acela nu am mai realizat. Aveţi tot dreptul să mă criticaţi, nu a fost frumos din partea mea, şi îmi cer iertare lui Andrei pentru scăparea mea şi asemenea vouă“, a scris Ana Maria Pal.