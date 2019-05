Netflix România loveşte din nou: cum ironizează condamnarea lui Dragnea

Oamenii din spatele paginii de Facebook a platformei Netflix România sunt apreciaţi pentru modul creativ în care aleg să-şi promoveze producţiile, folosindu-se uneori de ironii subtile la adresa evenimentelor sau oamenilor de pe scena politică.

Aşadar, condamnarea lui Liviu Dragnea la trei ani şi jumătate de închisoare nu a făcut excepţie.

Înlocuind celebrul slogan „Netflix & Chill“ cu „Netflix & Răcoare“, reprezentanţii platformei de streaming au întocmit o listă cu recomandări de filme şi seriale fix pe subiect.





Nu lipsesc clasicele „Prison Break“, „Escape Plan“ şi „Orange is the New Black“, dar sunt incluse şi documentarele „Survivors Guide to Prison“ şi „Inside the World’s Toughest Prisons“.





În mai puţin de jumătate de oră, postarea a fost distribuită de 200 de persoane şi a primit peste 1.000 de aprecieri.





Netflix a transmis un mesaj de mobilizare la vot şi în ziua alegerilor europarlamentare. Iar Liviu Dragnea nu este primul politician luat peste picior pe pagina de Facebook a platformei. Au existat trimiteri ironice şi la fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader, însă premierul României Viorica Dăncilă a fost de cele mai multe ori luată în vizor , graţie gafelor sale.





