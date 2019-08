Netflix va lansa un serial animat în care Elvis Presley este supererou

În serial, Elvis Presley ajunge să facă parte dintr-un program guvernamental de spioni, pentru a sprijini lupta împotriva forţelor care îi ameninţă ţara, potrivit anunţului platformei de streaming, postat pe Twitter în ziua în care se împlineau 42 de ani de la moartea starului.

„De când era copil, Elvis a visat să fie un supererou care luptă cu infracţiunile şi salvează lumea. «Agent King» îi permite să facă asta. John Eddie, co-creator, şi cu mine suntem încântaţi să lucrăm cu Netflix şi Sony Animation pentru acest proiect minunat şi să avem ocazia de a arăta lumii un Elvis pe care nu l-a văzut până acum “, a transmis Priscilla Presley, citată de Variety.

Priscilla Presley & John Eddie co-created & EP #AgentKing, an animated adult action comedy featuring Elvis Presley as a covert government agent who fights to keep America safe while also maintaining his cover as the King of Rock & Roll. #Archer alum Mike Arnold to showrun/write pic.twitter.com/6y7LTC2TlJ