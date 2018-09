Motivul pentru care atletul Cristi Boboc a abandonat Exatlon: „Simt că sufăr, pentru că nu e timpul să plec“

Sportivul Cristi Boboc are nevoie de recuperare medicală şi nu va mai putea concura la „Exatlon“, aşa că şi-a luat rămas-bun de la colegii săi de echipă şi se îndreaptă spre România, conform exatlon.kanald.ro

„Simt că sufăr, pentru că nu e timpul să plec. Aveam multe de demonstrat, voiam să scot un timp foarte bun pe diferite trasee, să iau medalii, să aduc puncte, să câştigăm foarte multe jocuri“, declară dezamăgit Cristi Boboc.

Sportivul a povestit detalii despre accidentarea sa: „Atunci când am avut traseul cu apa, jocul pentru casă, cred că am avut un impact destul de puternic când am ieşit din piscină.

Când am ajuns pe bancă simţeam o durere a gâtului, mă simţeam puţin sufocat. De acolo am tras şi concluzia că atunci când am intrat în apă am stat foarte încordat, mi-a fost frică, recunosc. Să sari de la etajul patru nu e uşor. Din frica aia şi din neatenţie, din dorinţa de a aduce un punct, m-am accidentat. Am fost internat în Santo Domingo, unde mi-au spus că am o leziune internă a traheei, care se recuperează destul de greu şi din cauza asta, eu nu mai pot face parte din echipa Faimoşilor“. Contactul violent cu apa i-a provocat rănirea esofagului, care i-a deschis o leziune mai veche a sportivului, căpătată pe vremea când practica atletismul.

„Colegii mi-au spus să mă fac bine, că sănătatea este mult mai importantă, mi-au spus să îi susţin, ceea ce voi face cu siguranţă. Cum am spus, voi fi cu inima şi sufletul aici alături de ei. Mi-au mai spus să am grijă de mine şi să îi aştept acasă. Asta am să fac“, a continuat fostul concurent „Exatlon“.

Cristian Boboc este campion naţional şi balcanic la atletism, disciplina triplusalt (cu un rezultat de 16.37 metri), sport pe care îl practică de la vârsta de 14 ani. Fiind de patru ori campion la Campionatul Balcanic, Cristian are deja în palmares peste 30 de medalii.