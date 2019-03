Gigel Frone a revenit la „Românii au talent“ şi a creat isterie. Moisescu: „E un mare talent!“ VIDEO

Supranumit „omul tonomat“, Gigel Frone a făcut din nou spectacol la „Românii au talent“, reuşind să ridice pe toată lumea în picioare cu interpretările sale. Intrarea sa în scenă a fost întâmpinată cu entuziasm atât de public, cât şi de membrii juriului, care l-au aplaudat şi i-au strigat numele pe tot parcursul momentului.

„Gigel Frone mi se pare că este deasupra competiţiei. El poate fi, dacă vrei, magnetofon, casetofon, aparat de radio, pick-up, Gigel Frone este tonomatul reinventat. Singura lui problemă e că nu are buton de oprit, are doar buton de play. Gigel Frone este de neoprit“, a declarat Andi Moisescu, care a imortilizat momentul printr-un selfie cu artistul, căruia i-a strâns mâna şi i-a mulţumit pentru prezenţă, mai ales că a coincis cu ziua de naştere a realizatorului.

În plus, Andi Moisescu a povestit şi un moment amuzant cu Gigel Frone din sezonul doi „Românii au talent“: „Daţi-mi voie să vă împărtăşesc o poveste de la ediţia trecută la care a participat Gigel, când se făceau repetiţii şi eraţi cazaţi la un hotel. Cineva mi-a spus: Dom’le aveţi un concurent care a venit cu ceilalţi concurenţi, s-a oprit la recepţie, a început să cânte şi nu s-a mai oprit niciodată. N-aveţi timp liber în viaţă câte cântece ştie Gigel Frone şi cât ne-ar putea ţine în seara asta numai aşa, într-o petrecere. E un mare talent“.

„Ştii ce îmi place mie cel mai mult la Gigel Frone? El reinventează limbile pământului. Am ascultat cu mare atenţie, iar cântecele greceşti le ştiu în varianta originală, el are alte variante, cred că şi grecii ar fi surprinşi dacă le-ar auzi“, a adăugat Andi.

Viaţa lui Gigel Frone a luat o turnură neaşteptată în 2012, când, în urma preselecţiilor „Românii au talent“, a devenit cunoscut în toată ţara, nu doar în orăşelul său de provincie, Oneşti, din judeţul Bacău. Dar şi-a asumat imediat, fără emoţii, noul statut. El a impresionat pe toată lumea când a mărturisit că a învăţat singur să cânte, după ureche, ascultând melodii la radio.





Cu o înălţime ce nu depăşeşte 1,60 metri, Gigel poartă zilnic costum cu pantalon la dungă şi cămaşă albă apretată. Nu s-a îmbrăcat niciodată în blugi, tricouri largi sau geci prea moderne pentru că, spune el, o vedetă de scenă trebuie să se îmbrace tot timpul clasic, „la patru ace“.





A crescut de mic cu chitara în mână şi a învăţat singur tainele corzilor: „Îmi amintesc perfect. Cu un an înainte de cutremurul din martie '77 am luat chitara de pe pat şi am început să cânt la ea. Nu mă învăţase nimeni, dar ştiam!“





La 7 ani a început să reproducă zeci de melodii pe care le auzea la radio. Raj Kapoor, Adriano Celentano, ABBA sau Toto Cutugno i-au fost modele ani întregi. „Totul era după ureche. Practic, ascultam la radio şi apoi mă chinuiam să reproduc de unul singur. Apoi, după Revoluţie, când a apărut internetul am început să găsesc mai uşor şi versuri“, a explicat Frone.





Mai târziu, a vrut să studieze muzica şi s-a înscris la Şcoala Populară de Artă din Bacău, însă a fost respins. Ultima clasă absolvită a fost a zecea, de la Şcoala nr. 9 din Oneşti, profil lăcătuş mecanic. S-a angajat la CAROM, de unde a fost dat afară pe motiv, spune el, că avea un handicap. Cu o pensie de 350 de lei, Frone s-a văzut astfel pus în situaţia să-şi suplimenteze veniturile. Aşa a ajuns să dea lecţii de chitară copiilor din Oneşti. Totul la un preţ modic, adică 10 lei şedinţa, acasă la client. În scurt timp s-a împrietenit cu mai toate educatoarele din Oneşti şi a ajuns să organizeze tot felul de spectacole, de la serbările grădiniţelor şi până la balurile liceenilor.