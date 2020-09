Antena 3, sancţionată din cauza Oanei Lovin şi a Danei Budeanu: Membru CNA: „Astea nu sunt emisiuni, sunt execuţii!”

În atenţia membrilor CAN au ajuns emisiunea cu Dana Budeanu, în care aceasta foloseşte un limbaj licenţios, o alta în care este „atacată” Clotide Armand, candidata USR Plus la Primăria Sectorului 1 şi una în care Codruţa Cervea, invitată la Sinteza Zilei, i-a făcut campanie Gabrielei Firea, iar Oana Lovin i-a adus acuzaţii negative lui Nicuşor Dan, contra-candidatul PNL la Primăria Capitalei, scrie paginademedia.ro

Au fost două propuneri de amenzi: una de 15.000 de lei a Dorinei Rusu, membrul CNA cel mai vocal în acest caz, şi una de 7.500 de lei din partea lui Radu Herjeu. În cele din urmă, amenda de 7.500 a lui Herjeu a fost votată.

„Nişte acuzaţii de bandă. E clar de la cap la coadă că este o facătură. Vreau să spun că am citit informaţii despre toate lucrurile, pentru că eram curioasă şi din ce am văzut, nimic nu e adevărat. Nimic nu este prezentat aşa cum este în realitate şi este prezentat ca bomba zilei. Astea nu sunt emisiuni, astea sunt execuţii!“, a spus Dorina Rusu, membru CAN.

„Codruţa Cerva vorbeşte despre Firea, fără ca emisiunea să fie marcată şi se face campanie. Pe tot parcursul acestui fragment pe care l-am vizionat, atitudinea moderatorului nu este echilibrată. Articolul 66 se aplică din plin aici. Pe de altă parte, cred că şi în cazul lui Clotide Armand, este greu să te duci într-o emisiune în momentul în care acolo se urmăreşte executarea ta. Codruţa Cerva, Mugur Ciuvică, toţi oamenii din studio au vorbit într-un singur sens. Toţi au făcut acuzaţii, au fost convinşi că tot ce se vorbeşte acolo este adevărat, deci acea emisiunea, ca şi cele care au urmat cu Nicuşor Dan a fost o execuţie. Cred că n-ar trebui să fie aşa.” a mai spus Dorina Rusu, conform paginademedia.ro

Pe lângă amenda de 7.5000 de lei, Antena 3 a mai primit şi o somaţie publică pentru că în unele emisiuni electorale nu s-a marcat corespunzător.